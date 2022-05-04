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Haberler Ekonomi Biraz evvel açıklandı! Tüm emekliler hesaplarını kontrol etsin! Maaşa ek nakit verilecek! Emekli maaşlarına bir ek ödeme daha!

Biraz evvel açıklandı! Tüm emekliler hesaplarını kontrol etsin! Maaşa ek nakit verilecek! Emekli maaşlarına bir ek ödeme daha!

Bankaların emekli müşteri sayısını arttırmak hedefiyle sunmuş bulunduğu emekli maaşı promosyon ödemelerinde ise bu yıl en yüksek oranlar görülmeye devam ediyor. Emekli maaşını ilgili bankalara taşıyanlara özel promosyon avantajlarından hemen yararlanabilirsiniz. Peki en çok emekliye promosyon veren banka hangisi?

takvim.com.tr
04.05.2022 08:55 - Son Güncelleme: 04.05.2022 08:55
Biraz evvel açıklandı! Tüm emekliler hesaplarını kontrol etsin! Maaşa ek nakit verilecek! Emekli maaşlarına bir ek ödeme daha!

Emekli maaşlarına 2022 senesi amacıyla oluşturulan zam oranlarının belirlenmesinin ardından, maaşını alakalı bankalara taşımayı kabul eden emekliye özel yüksek promosyon fırsatları sunuluyor. 2.750TL'ye varan yüksek nakit promosyon fırsatları ile kişilerin maaşına ek destek alması sağlanacak.

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Biraz evvel açıklandı! Tüm emekliler hesaplarını kontrol etsin! Maaşa ek nakit verilecek! Emekli maaşlarına bir ek ödeme daha!

Bankaların emeklilere özel sunmuş olduğu nakit promosyon fırsatlarının yanı sıra çoğu bankacılık hizmetinin de emeklilere özel cazip alternatifler ile gerçekleştirilmesi sağlanıyor.

Biraz evvel açıklandı! Tüm emekliler hesaplarını kontrol etsin! Maaşa ek nakit verilecek! Emekli maaşlarına bir ek ödeme daha!

Yapı Kredi Bankası ve TEB'in 2.750 TL'ye varan emekli nakit promosyon ödemelerinin yanı sıra Akbank ve Garanti BBVA ise 2.500 TL'ye varan nakit mükafat fırsatı ile maaşını taşıyan SGK emeklilerine ek destek sağlamaya devam ediyor.

Biraz evvel açıklandı! Tüm emekliler hesaplarını kontrol etsin! Maaşa ek nakit verilecek! Emekli maaşlarına bir ek ödeme daha!

Yapı Kredi Bankası Emekli Promosyonu

Yapı Kredi Bankası bütün SGK emeklilerinin 2022 senesinde yüksek oranda promosyon ödemesi almasını sağlayacak. 2.750 TL'ye varan nakit promosyon fırsatından yararlanmak isteyenlerin, 28 Şubat 2022 tarihine kadar emekli maaşlarını Yapı Kredi'ye taşımaları gerekecektir.

Biraz evvel açıklandı! Tüm emekliler hesaplarını kontrol etsin! Maaşa ek nakit verilecek! Emekli maaşlarına bir ek ödeme daha!

3 yıllığına maaşlarını taşımayı taahhüt eden emeklilere ek ödeme üstünlükleri sağlanmaktadır. Aylık emekli maaşı civarlarına göre hesaplamalar yapılmaktadır. Buna göre aylık net aylığı 1.499 TL'ye kadar olanlara 1.650 TL ödeme yapılması hedeflenirken, 2.500 TL ve üstünde maaş alan emeklilere ise 2.500 TL nakit promosyon artı 250 TL'ye varan ek ödeme fırsatları sunulmaktadır.

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