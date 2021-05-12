Altın fiyatları tir tir titretti bomba gibi patlayacak! Tarih verildi! Gram altın için müthiş fiyat! Ons altın ise 2.150 dolar olacak iddiası...

Google gibi arama motorları üzerinden; "Altın maliyetleri ne kadar?", "Altın maliyetleri güncel" sorgularını yapan vatandaşlar büyük bir şokla karşı karşıya kaldı. Beklenilenden daha yüksek maliyetlere alış ve satışı yapılan altın maliyetleri 12 Mayıs itibariyle dikkatleri üzerine topladı. Peki, güncel çeyrek ve gram altın maliyetleri ne kadar oldu? Altın fiyatları son dakika itibarı ile yükselişini sürdürüyor. 490 lirayı gören gram altının önümüzdeki dönemde yukarı yöndeki seyrini devam ettireceğinin altı çizildi. Peki 500 lira bandına yaklaşan gram altın 600 lirayı görür mü? Altın fiyatlarındaki son durum nedir? Altın almak için doğru zaman mı?

12.05.2021 08:51 - Son Güncelleme: 12.05.2021 08:51 BU GALERİYİ PAYLAŞ





