Altın fiyatları tir tir titretti bomba gibi patlayacak! Tarih verildi! Gram altın için müthiş fiyat! Ons altın ise 2.150 dolar olacak iddiası...
Google gibi arama motorları üzerinden; "Altın maliyetleri ne kadar?", "Altın maliyetleri güncel" sorgularını yapan vatandaşlar büyük bir şokla karşı karşıya kaldı. Beklenilenden daha yüksek maliyetlere alış ve satışı yapılan altın maliyetleri 12 Mayıs itibariyle dikkatleri üzerine topladı. Peki, güncel çeyrek ve gram altın maliyetleri ne kadar oldu? Altın fiyatları son dakika itibarı ile yükselişini sürdürüyor. 490 lirayı gören gram altının önümüzdeki dönemde yukarı yöndeki seyrini devam ettireceğinin altı çizildi. Peki 500 lira bandına yaklaşan gram altın 600 lirayı görür mü? Altın fiyatlarındaki son durum nedir? Altın almak için doğru zaman mı?
"500 lira bandına yaklaşan gram altın 600 lirayı görür mü? Altın fiyatlarındaki son durum nedir? Altın almak için doğru zaman mı?" sorularına arama motorlarında yanıt arayan vatandaşlar son dakika altın fiyatlarını yakından takip ediyor. 490-515 TL seviyelerinin gram altın için muhtemel kısa vadeli satış yerleri olduğunu ifade eden Stratejist Cüneyt Paksoy, "Ancak benim orta ve uzun vadede hedeflerim 575-600'lere hatta üzerine kadar taşabilen bir grafik olacağı bize gösteriyor." yorumunda bulundu. İşte 11 Mayıs itibarı ile güncel altın fiyatları...
"ONS ALTIN 200 DOLARI GEÇEBİLİR"
Altın fiyatları üzerine teknik değerlendirmelerde bulunan Paksoy, "Ons altın en sonunda 200 günlük hareketli ortalamasının üzerine çıktı. Altın için yukarı yönlü bir hareket bekleniyordu. Nitekim 1800 dolar bandını kırdı. Şimdi ons altında hareketin devamı için 1875-1900 dolar seviyesi geçilirse, hareket 2000 üzerine hareket olabilir" dedi.
"ONS 2000 DOLAR ÜZERİNDE TARİHİ ZİRVESİNİ AŞABİLİR"
Ons altın Ağustos 2020 tarihinde 2075 dolar seviyesiyle tarihi zirvesini yapmıştı. 1800-1750 destek seviyesi kırılırsa, 1670 bandına yönelme olabileceğe dikkat çeken Paksoy, "Ons altın eğer 1970 doları geçerse 2000 dolarda durmaz. Önce 2050-2080'ler ve devamında hareket aşabilir" dedi.
"PİYASALARDA BU KADAR RİSK VARKEN ALTIN TALEBİ ARTABİLİR"
Gram altında 500 TL ve üzerinde maliyetli olanların varlığına dikkat çeken uzman isim, "Gram altın 100 TL olduğundan beri hareketine devam ederken hep altın dedik. Hala da altın diyoruz. Çünkü bu kadar risk varken, riskten korunma aracı olarak altın öne çıkıyor" dedi.
"GRAM ALTIN FİYATLARI ORTA-UZUN VADEDE 600 TL'Yİ AŞABİLİR"
490-515 TL seviyelerinin gram altın için muhtemel kısa vadeli satış yerleri olduğunu ifade eden uzman isim, "Ancak benim orta ve uzun vadede hedeflerim 575-600'lere hatta üzerine kadar taşabilen bir grafik olacağı bize gösteriyor. Demek ki altın fiyatları için geri çekilmeler alım fırsatı" dedi.