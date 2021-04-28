Altın fiyatları son dakika en sonunda ağızları açık bıraktı! 28 Nisan altın fiyatları! Gram altın, çeyrek altın, yarım ve tam altın ne kadar?

Uzmanlar altın yatırımı yapan kişileri ve altın alacakları uyardı. Beklenmedik bir gelişme olan altın fiyatlarının bu kadar artmasının altındaki en büyük sebep ise Dolar ve Euro gibi alım satım gücü yüksek olan döviz kurlarının değişimi olarak belirlendi. Gün içinde birçok yatırım çeşidi belli bir çizgide ilerlemez ve değişen fonksiyonlarla birlikte artıp azalma yaşar.

28 Nisan günü yatırımcılar merakla altın fiyatlarını sorguluyor. Analistler, küresel bazda emtia fiyatlarındaki yükselişin enflasyon endişelerine neden olduğunu belirterek, yeni tip korona virüs (Kovid-19) salgınında artan vaka sayılarının da altının ons fiyatını desteklediğini kaydetti. İşte 28 Nisan altın fiyatları…