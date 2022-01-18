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Dikkat! fatura sizi çarpmasın! Elektrik faturası nasıl düşürülür? İşte Kademeli sistemin püf noktaları...

Dikkat ev faturası sizi çarpmasın! Ocak ayı ile birlilkte elektrik faturalarında kademli sisteme geçildi. Peki kademeli sistemin püf noktaları neler? Elektrik faturası nasıl düşürülür? TAKVİM sizler için cevaplıyor...

18.01.2022 07:00 - Son Güncelleme: 18.01.2022 07:00
Dikkat! fatura sizi çarpmasın! Elektrik faturası nasıl düşürülür? İşte Kademeli sistemin püf noktaları..

Ocak ayı ile birlikte elektrik faturalarında kademeli sisteme geçildi.

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Dikkat! fatura sizi çarpmasın! Elektrik faturası nasıl düşürülür? İşte Kademeli sistemin püf noktaları..

Belli bir ölçünün üzerinde daha yüksek tarife uygulanırken, daha az kullanımda faturalar düşecek.

Dikkat! fatura sizi çarpmasın! Elektrik faturası nasıl düşürülür? İşte Kademeli sistemin püf noktaları..

Peki yeni sistem ne getiriyor? İşte kademeli sistemin detayları...

Dikkat! fatura sizi çarpmasın! Elektrik faturası nasıl düşürülür? İşte Kademeli sistemin püf noktaları..

1-KADEMELİ ELEKTRİK TARİFESİ NEDİR?
1 Ocak 2022 tarihinden itibaren günlük 5 kilovatsaatin (kWh) altında kalan tüketimler için farklı, üstünde olan tüketimler için farklı birim fiyat belirlenmesi yöntemi ile 'Kademeli Elektrik Tarifesi' uygulanmaya başladı.

Dikkat! fatura sizi çarpmasın! Elektrik faturası nasıl düşürülür? İşte Kademeli sistemin püf noktaları..

Vergi, fon ve pay hariç tarifeler, alt kademede 112, üst kademede 167 kuruş.

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