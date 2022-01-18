Dikkat! fatura sizi çarpmasın! Elektrik faturası nasıl düşürülür? İşte Kademeli sistemin püf noktaları...

1-KADEMELİ ELEKTRİK TARİFESİ NEDİR?

1 Ocak 2022 tarihinden itibaren günlük 5 kilovatsaatin (kWh) altında kalan tüketimler için farklı, üstünde olan tüketimler için farklı birim fiyat belirlenmesi yöntemi ile 'Kademeli Elektrik Tarifesi' uygulanmaya başladı.