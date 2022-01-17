Memur olmak isteyenlere müjde! Yeni ilanlar başvuruya açıldı! En düşük 6.430 TL maaşla 7 bine yakın personel alımı yapılacak. Devlet kadrosunda görev yapmak isteyen vatandaşlar için Ocak ayında alım yapılacak yeni kadrolar duyuruldu. Paylaşılan son bilgilere göre, memur ya da sözleşmeli personel kadrolarında toplamda 6.959 personel arandığı ifade edildi. İşte alım yapılacak yeni kadrolar ve maaş bilgileri...