Memur olmak isteyenlere müjde! Yeni ilanlar başvuruya açıldı! En düşük 6.430 TL maaşla 7 bine yakın personel...
Memur olmak isteyenler dönem dönem yapılan resmi ilan duyurularını takip ediyor. Bu kapsamda kamuda personel açığı olan bölümlere alım yapan devlet hem kadrolu hem de sözleşmeli personel alımları yapıyor. Her ay düzenli olarak açıklanan bu yeni kadrolar, memur olmak isteyenler tarafından merak ediliyor. Son olarak ilanlar incelendiğinde 7 bine yakın memur ya da sözleşmeli personel kadrosu açıldığı görüldü. Bilindiği üzere en düşük memur maaşı 6.430 TL oldu. Temmuz ayında memurlara bir zam daha yapılacak. İşte alım yapılacak yeni kadrolar...
17.01.2022 21:24
- Son Güncelleme: 17.01.2022 21:39
Memur olmak isteyenlere müjde! Yeni ilanlar başvuruya açıldı! En düşük 6.430 TL maaşla 7 bine yakın personel alımı yapılacak. Devlet kadrosunda görev yapmak isteyen vatandaşlar için Ocak ayında alım yapılacak yeni kadrolar duyuruldu. Paylaşılan son bilgilere göre, memur ya da sözleşmeli personel kadrolarında toplamda 6.959 personel arandığı ifade edildi. İşte alım yapılacak yeni kadrolar ve maaş bilgileri...
Başvurup mülakatlarda başarılı olanlar kadrolara atanacak.