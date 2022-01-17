Vav TV İzle
Haberler Ekonomi Memur olmak isteyenlere müjde! Yeni ilanlar başvuruya açıldı! En düşük 6.430 TL maaşla 7 bine yakın personel...

Memur olmak isteyenlere müjde! Yeni ilanlar başvuruya açıldı! En düşük 6.430 TL maaşla 7 bine yakın personel...

Memur olmak isteyenler dönem dönem yapılan resmi ilan duyurularını takip ediyor. Bu kapsamda kamuda personel açığı olan bölümlere alım yapan devlet hem kadrolu hem de sözleşmeli personel alımları yapıyor. Her ay düzenli olarak açıklanan bu yeni kadrolar, memur olmak isteyenler tarafından merak ediliyor. Son olarak ilanlar incelendiğinde 7 bine yakın memur ya da sözleşmeli personel kadrosu açıldığı görüldü. Bilindiği üzere en düşük memur maaşı 6.430 TL oldu. Temmuz ayında memurlara bir zam daha yapılacak. İşte alım yapılacak yeni kadrolar...

17.01.2022 21:24 - Son Güncelleme: 17.01.2022 21:39
Memur olmak isteyenlere müjde! Yeni ilanlar başvuruya açıldı! En düşük 6.430 TL maaşla 7 bine yakın personel...

Memur olmak isteyenlere müjde! Yeni ilanlar başvuruya açıldı! En düşük 6.430 TL maaşla 7 bine yakın personel alımı yapılacak. Devlet kadrosunda görev yapmak isteyen vatandaşlar için Ocak ayında alım yapılacak yeni kadrolar duyuruldu. Paylaşılan son bilgilere göre, memur ya da sözleşmeli personel kadrolarında toplamda 6.959 personel arandığı ifade edildi. İşte alım yapılacak yeni kadrolar ve maaş bilgileri...

GALERİ DEVAM EDİYOR
Memur olmak isteyenlere müjde! Yeni ilanlar başvuruya açıldı! En düşük 6.430 TL maaşla 7 bine yakın personel...

6959 YENİ KADRO

Memur olmak isteyenler için çeşitli illerde çeşitli dallarda 6959 adet memur ve sözleşmeli personel kadrosu açıldı.

Memur olmak isteyenlere müjde! Yeni ilanlar başvuruya açıldı! En düşük 6.430 TL maaşla 7 bine yakın personel...

Başvurup mülakatlarda başarılı olanlar kadrolara atanacak.

İŞKUR KAMU MEMUR ALIM İLANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

Memur olmak isteyenlere müjde! Yeni ilanlar başvuruya açıldı! En düşük 6.430 TL maaşla 7 bine yakın personel...

EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI 6429 LİRA

2022 yılının gelmesiyle birlikte memurların zamlı maaşlarında da değişiklik oldu. En düşük memur maaşı 6429 liraya yükseldi.

Memur olmak isteyenlere müjde! Yeni ilanlar başvuruya açıldı! En düşük 6.430 TL maaşla 7 bine yakın personel...

Memurlar yüzde 31 oranında yılın ilk 6 ayı için zam aldı. Enflasyon farkı oluşursa yılın ikinci yarısı için de memurlar ekstradan zam almış olacak.

SON DAKİKA