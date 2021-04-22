Dikkat bunu sakın kaçırmayın! Yarım çalışma tam maaş! 2 kereye mahsus! 5 yıl içinde alma hakkınız var!

2 kereye mahsus! 5 yıl içinde alma hakkınız var! Çalışan çalışmayan tüm annelere çeşitli isimler altında çok sayıda verilen ödemelerden birisi de çocuk parası. Bu destek, doğum yapan tüm annelere veriliyor. İlk çocukta 300, ikincide 400 ve üçüncüde 600 lira ödeniyor. Başvuru Aile Bakanlığı il müdürlüklerine, ilçede ise kaymakamlıklara yapılıyor. TC kimlik numarasıyla 'aile.gov.tr' adresinden de başvuru imkanı var. Devletin ödediği doğum yardımı parası çocuk başına hesaplanıyor. İlk kez anne olan kadınlara devlet çocuk parası olarak 300 lira öderken, ikinci çocuk için 400 lira ve üçüncü çocuk için 600 lira olmak üzere toplamda 1.300 lira çocuk parası ödeniyor.

22.04.2021 12:54 - Son Güncelleme: 22.04.2021 12:54 BU GALERİYİ PAYLAŞ





