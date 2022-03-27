Asgari ücrete prim zammı! Temmuz'da gelecek güncelleme ile işte yeni tutar
Başkan Erdoğan'ın açıklamaları sonrası umutlanan işçiler Temmuz'da asgari ücret artışı beklemeye başladı. Artış için öncelikle maliyet hesabının yapılması gerekiyor. İşverenin maliyetini karşılayacak formül ise SGK primlerinde bulunuyor...
27.03.2022 07:02 - Son Güncelleme: 27.03.2022 07:03
Asgari ücret Türkiye'de milyonlarca çalışanın direkt gelirini belirlediği gibi birçok ödeme ve borçlanmanın da parametresini oluşturduğu için herkesi ilgilendiriyor.
Bilindiği gibi bu yılbaşında asgari ücrete tarihi bir zam olan yüzde 50'nin üzerinde artış yapılmış ve net olarak 2.825 liradan 4.253 liraya çıkartılmıştı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı açıklama sonrasında asgari ücretin güncellenmesi beklentisi daha da arttı.