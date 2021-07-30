Acil nakit paraya ihtiyacı olanlar dikkat! Bankaya gitmeden 10.000 TL kredinizi hemen çekin!

Acil nakit ihtiyacı bulunan vatandaşlar ihtiyaç kredisi ödemelerinden faydalanmak istiyor. Bankaların kredi faiz oranlarına göre geri ödeme miktarları değişiklik gösteriyor. 3 kamu bankası Halkbank, Vakıfbank, Ziraat Bankası'ndan düşük faizli kredi çekmek mümkün. Kredi çekerken ilk dikkate alınan faiz oranları oluyor. Kamu bankalarında faizlerin daha düşük olması sebebiyle bu krediler daha çok tercih edilir oluyor. Peki; Halkbank, Vakıfbank, Ziraat Bankası ihtiyaç kredisi faiz oranları ne kadar? İşte detaylar!