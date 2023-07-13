Devletten sosyal yardım alanlara %17,55 zam müjdesi! Tutarlar yükseldi! TCKN sonu 0, 2, 4, 6, 8 olanlar: Aile Destek, Çocuk parası, Evde Bakım...
Temmuz ayıyla birlikte emekli ve memur maaşlarında zam gerçekleşti. SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı'ndan aylık alanlar, enflasyon farkıyla birlikte yüzde 19.77 oranında zam aldı. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda yapılan düzenlemeyle, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Temmuz zammı yüzde 25'e çıkarıldı. İhtiyacı olan vatandaşlara sağlanan sosyal destek ödemelerinin birçoğunda da tutarlar Temmuz artışlarıyla birlikte yükselişe geçti. Böylelikle yaşlı aylığı 1997 TL'den 2 bin 348 TL'ye çıktı. İşte zamlı sosyal yardım ödemelerinin tümü...
Emeklii memur ve asgari ücrete yapılan maaş zammının ardından sosyal yardım ödemeleri de arttı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sosyal yardım ödemelerinin güncellendiğini duyurdu. 5 Temmuz'da TÜİK tarafından açıklanan enflasyon oranlarına göre ödeme miktarları da revize edildi. Sosyal yardım ödemelerinden faydalanan vatandaşlar, alacakları miktarlardaki artışı sorgulamaya başladı. Peki Aile Destek, Çocuk parası, Evde Bakım ne kadar, kaç TL oldu?
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) haziran ayı enflasyonunu yüzde 3.92, 6 aylık enflasyonu da yüzde 19.77 olarak açıkladı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, temmuz ayı memur maaş katsayısındaki yeni düzenlemeyle sosyal yardım modelleri kapsamındaki ödemelere ilişkin açıklamalarda bulundu.
Bakan Göktaş, memur maaş katsayısında yapılan düzenleme sonrası sosyal yardım programlarının aylık ödemelerini yüzde 17,55 artırdıklarını duyurdu.
Temmuz ayı memur maaş katsayısında yapılan yeni düzenleme sonrasında sosyal hizmet modelleri kapsamındaki yaşlı aylığı 1997 TL'den 2 bin 348 TL'ye, yüzde 40-69 arası engelli oranına sahip vatandaşların aylığı 1594 TL'den 1874 TL'ye, yüzde 70 ve üzeri engelli raporu bulunan vatandaşların aylığı da 2 bin 392 TL'den 2 bin 811 TL'ye yükseldi.