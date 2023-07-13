Devletten sosyal yardım alanlara %17,55 zam müjdesi! Tutarlar yükseldi! TCKN sonu 0, 2, 4, 6, 8 olanlar: Aile Destek, Çocuk parası, Evde Bakım...

Emeklii memur ve asgari ücrete yapılan maaş zammının ardından sosyal yardım ödemeleri de arttı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sosyal yardım ödemelerinin güncellendiğini duyurdu. 5 Temmuz'da TÜİK tarafından açıklanan enflasyon oranlarına göre ödeme miktarları da revize edildi. Sosyal yardım ödemelerinden faydalanan vatandaşlar, alacakları miktarlardaki artışı sorgulamaya başladı. Peki Aile Destek, Çocuk parası, Evde Bakım ne kadar, kaç TL oldu?