EYT'LİLERİN İZİN ÇIKMAZI! Yıllık izinler sıfırlandı mı? İzin ücreti nasıl hesaplanır? EYT’lilerin birikmiş izin ücreti ne zaman ödenir?
İş yerlerinde izin hareketliliği başladı, başta emekli olan EYT'liler olmak üzere çalışanların izin hakları ile ilgili sorular arttı. Özellikle iş yeri değiştirenlerin bu yaz izin kullanıp kullanamayacağı, aynı iş yerinde devam edenlerin izin haklarının nasıl uygulanacağı merak konusu oldu. İşte bu soruların yanıtları...
Yaz mevsiminin gelmesiyle iş yerlerinde izin trafiği arttı. Çalışanlar ve işverenler yıllık izin takvimini şekillenlendirmeye başladı. Özellikle yaz mevsimi öncesi önemli sayıda EYT'li emekli olup aynı ya da farklı bir iş yerinde çalışmaya devam etti. Bu nedenle başta EYT'lilerin olmak üzere çalışanların izin hakları gündeme geldi. İşte merak edilen soruların yanıtları:
- Emeklilik sonrası aynı iş yerinde çalışmaya devam edenlerin izin hakları nasıl hesaplanacak?
İş Kanunu'na tabi çalışan işçilerde izin süresinin hesabında aynı iş yerindeki kıdemine bakılıyor. Ayrılıp tekrar aynı yerde işe başlayanlara ilişkin İş Kanunu'nda bir hüküm yer almıyor. Emekli olup aynı iş yerinde haklarını almadan yani yıllık ücretli izni sıfırlanmadan devam edenlerin bu konudaki hakları kaldığı yerden devam ediyor.
Haklarını alıp aynı yerde devam edenlerin durumu konusunda ise Yargıtay kararları bulunuyor. Burada iki farklı görüş ortaya çıkıyor. İlk görüş, yıllık ücretli izin hakkı sıfırlanarak işten çıkış olması halinde izin hesabının yeni işe girilen tarihe göre sil baştan yapılması yönünde. Diğer görüş ise yıllık ücretli izin hakkının, sıfırlanıp sıfırlanmadığı durumuna bakılmaksızın, kaldığı yerden devam etmesi yönünde bulunuyor.