EYT’LİLERİN İZİN ÇIKMAZI! Yıllık izinler sıfırlandı mı? İzin ücreti nasıl hesaplanır? EYT’lilerin birikmiş izin ücreti ne zaman ödenir?

Yaz mevsiminin gelmesiyle iş yerlerinde izin trafiği arttı. Çalışanlar ve işverenler yıllık izin takvimini şekillenlendirmeye başladı. Özellikle yaz mevsimi öncesi önemli sayıda EYT'li emekli olup aynı ya da farklı bir iş yerinde çalışmaya devam etti. Bu nedenle başta EYT'lilerin olmak üzere çalışanların izin hakları gündeme geldi. İşte merak edilen soruların yanıtları: