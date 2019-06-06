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Binlerce çalışanı ilgilendiriyor! Artık kıdem tazminatı alabilecekler

Yargıtay, vardiyalı çalışma yapılan bir iş yerinde işçinin sürekli olarak gece postasında çalıştırılmasının yasaya aykırı olduğuna hükmetti. Bu nedenle işten ayrılan bir işçinin sözleşme feshinin "haklı nedenle fesih" olarak değerlendirileceğini belirten Yargıtay, işçinin kıdem tazminatı alma hakkının doğduğuna hükmetti.

06.06.2019 11:48 - Son Güncelleme: 06.06.2019 11:56
Binlerce çalışanı ilgilendiriyor! Artık kıdem tazminatı alabilecekler

Gaziantep'te bir otelde aşçı olarak çalışan işçi, sürekli gece mesai yapması nedeniyle rahatsızlandı. İşverene gündüz çalışma yönündeki talebini ileten işçinin bu talebi reddedildi. İşçi, talebinde ısrar etmesi üzerine, işveren tarafından zorla istifa ettirildiğini öne sürdü. İşçi, kıdem ve ihbar tazminatı alacağının yanı sıra bir kısım alacaklarının ödenmesi istemiyle konuyu yargıya taşıdı.

Binlerce çalışanı ilgilendiriyor! Artık kıdem tazminatı alabilecekler

Gaziantep 3. İş Mahkemesinde görülen davada, davalı işveren, iş yerinin otel olduğunu, 24 saat hizmet verildiğini, işçinin gece vardiyasında çalışmak istemediğini beyan ederek istifa ettiğini, bu nedenle kıdem ve ihbar tazminatına hak kazanmadığını iddia etti.

Binlerce çalışanı ilgilendiriyor! Artık kıdem tazminatı alabilecekler

YEREL MAHKEME KIDEM TAZMİNATI VERMEDİ
Mahkeme, toplanan deliller ve bilirkişi raporuna dayanılarak işçinin taleplerini kısmen kabul etti, kıdem tazminatı alacağının ödenmesi istemini reddetti.

Kararın temyiz edilmesi üzerine dosya, Yargıtay 22. Hukuk Dairesine geldi. Daire, işçinin iş sözleşmesinin haklı sebeple feshedildiğini kabul ederek yerel mahkeme kararını bozdu.

Binlerce çalışanı ilgilendiriyor! Artık kıdem tazminatı alabilecekler

Dairenin kararında, İş Kanunu'nun 24. maddesine göre, çalışma şartlarının uygulanmamasının işçiye iş sözleşmesini haklı sebeple fesih imkanı verdiği vurgulandı.

Binlerce çalışanı ilgilendiriyor! Artık kıdem tazminatı alabilecekler

İş Kanunu'nun 69. maddesine göre, çalışma hayatında "gece" kavramının, en geç saat 20.00'de başlayarak en erken saat 06.00'ya kadar geçen ve en fazla 11 saat süren dönemi ifade ettiği belirtilen kararda, bazı işlerin niteliğine ve gereğine göre veya yurdun bazı bölgelerinin özellikleri bakımından çalışma hayatına ilişkin "gece başlangıcı"nın daha ileriye alınması, yaz-kış saatlerinin ayarlanması, gece çalışmalarına fazla ücret ödenmesi usulü gibi durumları düzenleyen yönetmelikler çıkartılabileceği aktarıldı.

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