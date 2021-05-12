Gözler oradaydı! Başvuru için hemen bunu yapın! Tek kişi 40.000 TL’yi alıp gidecek ev almak artık çok kolay!
Başvuru için anında bunu yapın! Aile Bakanlığı tarafından sağlanan destekler arasında yer alan ve vatandaşlar tarafından bilinmeyen desteklerden bir tanesi de betonarme ev parası. Bu yardım parası 40.000 TL kadar ödenmekte olup başvuru işlemleri ise Aile Bakanlığı birimlerinden yapılıyor. Ev yardım parası ödemelerinin nasıl ve hangi şartlarda yapıldığını da sizlerle paylaşıyoruz. Evinizin oturulamaz derecede eski olduğu tespit edildikten sonra hane halkı içinden 18 yaşını doldurmuş bir kişi T.C. kimlik kartı ile beraber Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın yetkili il ve ilçe birimlerine yardım başvurusu yapabilir.
Başvuru için hemen bunu yapın! Sağlıksız, makûs şartlarda, yaşanması güç zamanda kalan vatandaşlara Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı barınma destekleri sağlıyor. Barınma Destekleri, Aile Bakanlığı'nın Sosyal Destekler Şehir Müdürlüğü müesseseyi üzerinden vatandaşlara eriştiriliyor. Ailelerin daha iyi ve sağlıklı olarak hayatlarını sürdürmeleri için sağlanan barınma destekleri ise dört alanda veriliyor. Barınma yardımı, tahmin edilenin aksine konut sahiplerine ödenen bir paradır. Bu takviye, konutu olan ancak konutu oturulamayacak kadar daha önceki ve riskli hayat şartlarına sahip vatandaşların konutlarını yaşanır hale getirmesi için yapılıyor. Peki kime ne kadar barınma yardımı yapılıyor? Başvuru şartları neler?