Gözler oradaydı! Başvuru için hemen bunu yapın! Tek kişi 40.000 TL’yi alıp gidecek ev almak artık çok kolay!

Başvuru için anında bunu yapın! Aile Bakanlığı tarafından sağlanan destekler arasında yer alan ve vatandaşlar tarafından bilinmeyen desteklerden bir tanesi de betonarme ev parası. Bu yardım parası 40.000 TL kadar ödenmekte olup başvuru işlemleri ise Aile Bakanlığı birimlerinden yapılıyor. Ev yardım parası ödemelerinin nasıl ve hangi şartlarda yapıldığını da sizlerle paylaşıyoruz. Evinizin oturulamaz derecede eski olduğu tespit edildikten sonra hane halkı içinden 18 yaşını doldurmuş bir kişi T.C. kimlik kartı ile beraber Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın yetkili il ve ilçe birimlerine yardım başvurusu yapabilir.

12.05.2021 08:27 - Son Güncelleme: 12.05.2021 08:27 BU GALERİYİ PAYLAŞ





