BİM aktüel ürünler kataloğu 23 Temmuz’da Dijitsu televizyon fırsatı! BİM’de bu Cuma evinizi güzelleştirecek kampanyalar!

BİM aktüel ürünler kataloğu 23 Temmuz yayınlanır yayınlanmaz vatandaşlar tarafından merakla incelenmeye başlandı. Her eve lazım ürünlerde cepleri rahatlatacak uygun fiyatlar dikkat çekiyor ve stoklarla sınırlı olan ürünler bitmeden yakalamak isteyenler şimdiden alacaklarının listesini yapmak istiyor. BİM'de bu Cuma Çocukların çok seveceği Rookie Maxi Scooter, Polosmart Kablolu Kafabantlı Kulaklık Fs26, Polosmart Smartfit Akıllı Bileklik, Chef's İkili Tava Seti gibi daha birçok ürün sizleri bekliyor. İşte güncel BİM aktüel katalog…