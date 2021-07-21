BİM aktüel ürünler kataloğu 23 Temmuz’da Dijitsu televizyon fırsatı! BİM’de bu Cuma evinizi güzelleştirecek kampanyalar!
Merakla ve heyecanla beklenen katalog yayınlandı ve BİM aktüel ürünler kataloğu 23 Temmuz'da Dijitsu televizyon fırsatı oldukça dikkat çekiyor. Her Salı ve Cuma günleri birbirinden güzel, çeşitli ürünlerin satışa sunulduğu, en çok ziyaret edilen marketler zincirinde pek çok kategoriden seçenekler var. BİM'de bu Cuma evinizi güzelleştirecek kampanyalar ön plana çıkıyor. Dijitsu 43" Full HD Smart Linux Televizyon'un yanı sıra Keysmart Buzdolabı, Keysmart Cam Ankastre Set, Skymaster Drone, Şarjlı Damacana Pompası BİM aktüel ürünlerdeki fırsatlar arasında yer alıyor.
21.07.2021 17:44
- Son Güncelleme: 21.07.2021 17:44
BİM aktüel ürünler kataloğu 23 Temmuz yayınlanır yayınlanmaz vatandaşlar tarafından merakla incelenmeye başlandı. Her eve lazım ürünlerde cepleri rahatlatacak uygun fiyatlar dikkat çekiyor ve stoklarla sınırlı olan ürünler bitmeden yakalamak isteyenler şimdiden alacaklarının listesini yapmak istiyor. BİM'de bu Cuma Çocukların çok seveceği Rookie Maxi Scooter, Polosmart Kablolu Kafabantlı Kulaklık Fs26, Polosmart Smartfit Akıllı Bileklik, Chef's İkili Tava Seti gibi daha birçok ürün sizleri bekliyor. İşte güncel BİM aktüel katalog…