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Araç alacaklar dikkat! Bu haberi okumadan araba almayın! Her 3 otomobilden biri...

Araç sahibi olmak isteyenleri yakından ilgilendiren veriler açıklandı. Türkiye otomobil pazarında bu yılın ilk altı aylık döneminde SUV pazarı bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 88,4 büyürken, SUV'un satışlardan aldığı pay da yüzde 34,1'e yükseldi.

16.07.2021 11:54 - Son Güncelleme: 16.07.2021 11:54
Araç alacaklar dikkat! Bu haberi okumadan araba almayın! Her 3 otomobilden biri...

Asfaltın yanı sıra farklı arazi koşullarında kullanılabilen SUV (Sport Utility Vehicle-Spor Amaçlı Taşıt) otomobiller, sürüş koşulları bakımında zengin bir yelpaze sunuyor.

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Araç alacaklar dikkat! Bu haberi okumadan araba almayın! Her 3 otomobilden biri...

Geniş kabin ve bagaj hacmine sahip olan bu otomobiller, kalabalık aileler tarafından da sıklıkla tercih ediliyor. Motor gücü ve performansı yüksek olan bu gövde tipi, modele göre farklılık gösterirken yakıt tüketimi yönünden de yüksek seviyelere çıkabiliyor.

Araç alacaklar dikkat! Bu haberi okumadan araba almayın! Her 3 otomobilden biri...

SUV araçların, şehir içinde kullanımı bir trend haline geldi. Özellikle yüksek otomobilseverlerin gözdesi olan SUV'lar, kadın sürücüler tarafından daha fazla tercih edilmeye başlandı.

Araç alacaklar dikkat! Bu haberi okumadan araba almayın! Her 3 otomobilden biri...

Yapılan araştırmalara göre, SUV segmenti, Türkiye'de en fazla büyüyen ve kullanıcılar tarafından en arzu edilen segment olarak öne çıkıyor.

Araç alacaklar dikkat! Bu haberi okumadan araba almayın! Her 3 otomobilden biri...

SEDAN İLE SUV ARASINDAKİ MAKAS DARALIYOR
Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) tarafından üretilecek elektrikli otomobilin ilk piyasaya sürülecek segment modeli olan SUV, Türkiye otomobil pazarında da ağırlığı artmaya devam ediyor.