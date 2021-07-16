Araç alacaklar dikkat! Bu haberi okumadan araba almayın! Her 3 otomobilden biri...
Araç sahibi olmak isteyenleri yakından ilgilendiren veriler açıklandı. Türkiye otomobil pazarında bu yılın ilk altı aylık döneminde SUV pazarı bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 88,4 büyürken, SUV'un satışlardan aldığı pay da yüzde 34,1'e yükseldi.
16.07.2021 11:54
- Son Güncelleme: 16.07.2021 11:54
Yapılan araştırmalara göre, SUV segmenti, Türkiye'de en fazla büyüyen ve kullanıcılar tarafından en arzu edilen segment olarak öne çıkıyor.
SEDAN İLE SUV ARASINDAKİ MAKAS DARALIYOR
Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) tarafından üretilecek elektrikli otomobilin ilk piyasaya sürülecek segment modeli olan SUV, Türkiye otomobil pazarında da ağırlığı artmaya devam ediyor.