Araç alacaklar dikkat! Bu haberi okumadan araba almayın! Her 3 otomobilden biri...

Geniş kabin ve bagaj hacmine sahip olan bu otomobiller, kalabalık aileler tarafından da sıklıkla tercih ediliyor. Motor gücü ve performansı yüksek olan bu gövde tipi, modele göre farklılık gösterirken yakıt tüketimi yönünden de yüksek seviyelere çıkabiliyor.