ŞOK aktüel kataloğu ürünleri revaçta! Üçlü indirim ön plana çıktı! ŞOK'ta temizlik ve çikolata ürünlerinde...
ŞOK 19 Mayıs aktüel kataloğunda yer alan ürünler bugün satışa sunuldu. Fırsatları kaçırmak istemeyenler ürünlerin listesini araştırıyor. ŞOK'ta bu hafta Ülker Rondo Çilekli 8'li, Ülker Halley Karamelli, Torku Karamelce Bisküvi 3'lü, Eti Browni Intense Gold Mini, Eti Burçak Kurabi Ay Çörekli, Molfix Mega Fırsat Bebek Bezi ve Bravo Junior Multipack ürünleri raflara geliyor. Ayrıca Depend Emici Külot Kadın ürünü 42,95 TL yerine 32,21 TL'ye satışta olacak. İşte ŞOK 19 Mayıs aktüel kataloğu ürün listesi
ŞOK 19 Mayıs aktüel kataloğu ürünleri belli oldu. Markete bu hafta yüzde 25 indirim fırsatıyla Depend Emici Külot Kadın ürünü 42,95 lira yerine 32,21 liraya satışa sunulacak. Ayrıca 25 TL ve üzeri alışverişlerinizde Finish Hepsi Bir Arada 30'lu Tablet ve Aytaç Fermente Sucuk ürünlerinde büyük fırsat var. Kataloğda ayrıca Silen Tuvalet Kağıdı 32'li, Banat Tiryakilere Özel Diş Fırçası, Karmen %20 Bütün Antep Fıstıklı Çikolata, Malatya Pazarı Leblebi Şekeri ve Haribo Croco Hula Loop ürünleri dikkat çekiyor.