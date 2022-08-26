Hesaplara 2 bin 337 TL yatırılıyor! E-devletten başvuru ekranı açıldı! Çocuğu okula başlayan ailelere ödeme yapılıyor! İlköğretim, ortaöğretim...

Çocuğu okula başlayan ailleleri ilgilendiriyor. Devlet para desteğinde bulunacak. Başvurular e-Devlet üzerinden alınıyor. Yeni zamla birlikte bu yıl ödemeler 2 bin 337 TL olarak verilecek. Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödemelerini bilmeyen yok. Her yıl Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından ödeniyor. Peki SED ödemeleri ne zaman, nasıl başvuru yapılır? Başvuru şartları neler? Çocukların temel ihtiyaçlarının ve okul masraflarının karşılanması amacıyla ihtiyaç sahibi ailelere yapılan bu ödemelerin başvuru şartları ve başvuru ekranı haberimizde...