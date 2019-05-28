Yüzde 50 indirimli faizle kredi fırsatı! Milyonları ilgilendiriyor...

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Ticaret Bakanlığı tarafından ihracatçı, hizmet sektörü ve esnaf destek paketleri ile ilgili rehber hazırladı. Hazırlanan rehbere göre yurt dışından şirket alanlar, internetten satış yapanlar, marka olmaya çalışan ihracatçılar ile esnaf ve sanatkarlar çeşitli desteklerden yararlanabiliyor. İşte o destek paketlerinin ayrıntıları...
İHRACATA ÜÇLÜ DESTEK
Ticaret Bakanlığı'ndan alınan destekle ihracatı yeni öğrenen KOBİ'lerin ihracata aşinalık kazanmaları için devlet yardımı veriliyor. İhracat yapmak isteyen KOBİ'ler UR-GE Desteği ve Pazara Giriş Belgelerinin Desteklenmesi yardımlarından yararlanabiliyor. Yurtdışı pazarlara ilk adımlarını atmış firmalara yeni pazar bulmaları veya mevcut pazarlarda kalıcı hale gelmeleri için veriliyor.
Bu kapsamda pazar araştırması, rapor ve yurtdışı şirket alım, sektörel ticaret ve sektörel alım heyetleri, e-ticaret sitelerine üyelik destekleri, yurtdışı birim, marka tescil ve tanıtım desteği, Türkiye ticaret merkezleri desteği, ihracat kredi sigorta programı desteği ile alıcı kredisi desteği ve yurtdışı veriliyor. Markalaşmaya çalışan şirketlere Marka-Turquality desteği ve tasarım desteği sağlanıyor.
DÖVİZ KAZANDIRANA MUAFİYET
İhracat yaparak döviz kazandırıcı faaliyette bulunanlar, vergi istisnasından yararlanabiliyor. İhracatla ilgili işlem yapan banka, faktoring şirketleri, sigorta şirketleri, noterler, döviz kazandırıcı faaliyetler kapsamındaki işlemleri için banka ve sigorta muameleleri vergisi, damga vergisi ve harçlardan muaf tutuluyor.