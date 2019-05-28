Yüzde 50 indirimli faizle kredi fırsatı! Milyonları ilgilendiriyor...

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Ticaret Bakanlığı tarafından ihracatçı, hizmet sektörü ve esnaf destek paketleri ile ilgili rehber hazırladı. Hazırlanan rehbere göre yurt dışından şirket alanlar, internetten satış yapanlar, marka olmaya çalışan ihracatçılar ile esnaf ve sanatkarlar çeşitli desteklerden yararlanabiliyor. İşte o destek paketlerinin ayrıntıları...

28.05.2019 09:12 - Son Güncelleme: 28.05.2019 09:12 BU GALERİYİ PAYLAŞ





