Devletten 24 maaşlık çeyiz desteği! Yeni evlenecek olanlar bu şartlara dikkat! Çeyiz yardımı başvuru süresini kaçırmayın!

Sevdiği kişiyle evlenmek, aile kurmak herkesin hayalidir ve devletten de bazı evlenen kişiler için yardımlar geliyor. Her çift bu destekten yararlanamıyor, çeyiz yardımı için belirlenen bazı şartlar var ve bu şartları taşıyanlar ekonomik olarak rahat bir nefes alıyor. Devletten 24 maaşlık ceyiz desteğini almak isteyen ve şartları taşıyan çiftlerin belirlenen süre içerisinde Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) başvuru yapmaları gerekiyor. İşte devletin yeni evlenen çiftlere sağladığı çeyiz yardımı şartları…