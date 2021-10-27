Devletten 24 maaşlık çeyiz desteği! Yeni evlenecek olanlar bu şartlara dikkat! Çeyiz yardımı başvuru süresini kaçırmayın!
Evlenecek olan çiftler büyük bir mutluluk yaşarken bir yandan da ekonomik zorlukların içine giriyor. Ev kurma düğün gibi masraflardan dolayı devletin verdiği çeyiz desteğinin şartlarının neler olduğu merak ediliyor ve sıklıkla araştırılıyor. Devletten 24 maaşlık ceyiz desteği gündemde yoğun ilgi görüyor ve çeyiz desteği başvuru şartlarını karşılayanların belirlenen süre içerisinde başvurusunu yapması gerekiyor. Peki başvurular ne zaman ve nereden yapılıyor, kimler çeyiz yardımını alabiliyor? İşte detaylar haberimizde yer alıyor!
27.10.2021 11:39
- Son Güncelleme: 27.10.2021 11:54
Sevdiği kişiyle evlenmek, aile kurmak herkesin hayalidir ve devletten de bazı evlenen kişiler için yardımlar geliyor. Her çift bu destekten yararlanamıyor, çeyiz yardımı için belirlenen bazı şartlar var ve bu şartları taşıyanlar ekonomik olarak rahat bir nefes alıyor. Devletten 24 maaşlık ceyiz desteğini almak isteyen ve şartları taşıyan çiftlerin belirlenen süre içerisinde Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) başvuru yapmaları gerekiyor. İşte devletin yeni evlenen çiftlere sağladığı çeyiz yardımı şartları…
Örneğin; her ay bin lira yetim maaşı alan bir kız çocuğuna, çeyiz yardımı olarak toplam 24 bin lira ödeniyor.