İlk çocuğunu doğuranlara 3 bin 550 TL, ikinci çocuğu olanlara 7 bin 100 TL para dağıtılıyor! İŞKUR'dan çocuğu olan ailelere müjde!

İŞKUR'dan çocuğu olan ailelere müjdeli haber geldi. İlk çocuğunu doğuranlara 3 bin 550 TL, ikinci çocuğu olanlara 7 bin 100 TL para desteği veriliyor. Çalışan annelere devlet destekleri sürüyor. Özellikle hamile kaldıktan daha sonra işverenler tarafından işsiz bırakılma tehditiyle karşıya kalan kadınların, çalışmaya devam edebilmeleri için bir dizi önlemler alındı. Bu önlemlerden biri de annelere çocuk sayısı kadar maaş desteği! Çocuğu olduktan sonra yarım gün çalışan annelere işveren yarım maaş verirken, İŞKUR da en az bir çocuk için 3 bin 550 TL destek veriyor. İşte desteklerle ilgili ayrıntılı bilgiler...