Devletten 157.500 TL destek müjdesi: Detaylar geldi
Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem yeni bir yazıya imza attı. Bu anlamda kadınların iş hayatında daha aktif rol almasını sağlamak amacıyla devlet tarafından atılan adımlara bir yenisi daha eklendi. "Kadın İstihdamı İçin Pozitif Ayrımcılık Projesi" (KİPAP) ile hem kadın çalıştıran işverenlere hem de iş arayan kadınlara, özellikle de annelere yönelik devasa bir destek paketi devreye alındı. Bu proje kapsamında bir anneye sağlanan toplam destek 157.500 TL'ye ulaşıyor.
