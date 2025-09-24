Devletten 157.500 TL destek müjdesi: Detaylar geldi

Proje sadece işverenin prim ve vergi yükünü hafifletmekle kalmıyor aynı zamanda çalışan anneye aylık 10.000 TL gibi önemli bir miktarda "çocuk bakım desteği" de sunuyor. Bu destek, kadınların iş ve aile yaşamı arasında kurduğu dengeyi kökten değiştirecek bir adım olarak öne çıkıyor. Haberimizde KİPAP projesinden kimlerin yararlanabileceğini işveren ve çalışanlar için başvuru şartlarını, adım adım başvuru sürecini ve desteklerin tüm ayrıntılarını sizler için masaya yatırdık.