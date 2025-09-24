PODCAST CANLI YAYIN

Devletten 157.500 TL destek müjdesi: Detaylar geldi

Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem yeni bir yazıya imza attı. Bu anlamda kadınların iş hayatında daha aktif rol almasını sağlamak amacıyla devlet tarafından atılan adımlara bir yenisi daha eklendi. "Kadın İstihdamı İçin Pozitif Ayrımcılık Projesi" (KİPAP) ile hem kadın çalıştıran işverenlere hem de iş arayan kadınlara, özellikle de annelere yönelik devasa bir destek paketi devreye alındı. Bu proje kapsamında bir anneye sağlanan toplam destek 157.500 TL'ye ulaşıyor.

Proje sadece işverenin prim ve vergi yükünü hafifletmekle kalmıyor aynı zamanda çalışan anneye aylık 10.000 TL gibi önemli bir miktarda "çocuk bakım desteği" de sunuyor. Bu destek, kadınların iş ve aile yaşamı arasında kurduğu dengeyi kökten değiştirecek bir adım olarak öne çıkıyor. Haberimizde KİPAP projesinden kimlerin yararlanabileceğini işveren ve çalışanlar için başvuru şartlarını, adım adım başvuru sürecini ve desteklerin tüm ayrıntılarını sizler için masaya yatırdık.

KİPAP Nedir? Annelere 157.500 TL Desteğin Arkasındaki Proje

Kadın İstihdamı İçin Pozitif Ayrımcılık Projesi (KİPAP), İŞKUR tarafından yürütülen ve kadınların iş gücüne katılımını teşvik etmeyi amaçlayan özel bir programdır. Bu proje, iki temel amaca hizmet eder:

İşverenleri Teşvik Etmek: Kadın istihdam eden belirli sektörlerdeki işverenlere prim, vergi ve ücret desteği sağlayarak maliyetlerini düşürmek.

Kadınları Desteklemek: Özellikle anne olan kadınlara ek çocuk bakım desteği sunarak, çocukları nedeniyle iş hayatından uzak kalmalarının önüne geçmek.

Projenin en can alıcı noktası, anne olan bir kadın işe alındığında, 9 aylık destek süresi boyunca işverene sağlanan toplam teşvikin yanı sıra, anneye doğrudan yansıyan faydanın 157.500 TL'yi bulabilmesidir. Bu model Orta Vadeli Program'da yer alan uzaktan ve esnek çalışma modelleriyle birleştiğinde kadın istihdamında bir devrim yaratma potansiyeli taşıyor.

Kimler Başvurabilir? (Çalışanlar İçin Detaylı Başvuru Şartları)

Bu devasa destekten yararlanmak isteyen kadınların belirli şartları taşıması gerekmektedir. İşte o şartların tam listesi:

Sadece Kadın Olmak: Proje, adından da anlaşılacağı gibi, yalnızca kadın çalışanları kapsamaktadır.

İŞKUR'a Kayıtlı İşsiz Olmak: İşe giriş yapacağınız tarih itibarıyla İŞKUR sistemine kayıtlı bir işsiz olmanız şarttır.

Yaş Sınırı: İşe giriş tarihi itibarıyla 18 yaşından büyük, 35 yaşından küçük olmalısınız.

Son 1 Ay Kuralı: İşe başlamadan önceki son bir ay içinde sigortalı olarak (4A kapsamında) çalışmamış olmanız gerekmektedir.

Akrabalık Kuralı: İşe gireceğiniz işverenin eşi, birinci veya ikinci dereceden kan (anne, baba, çocuk, kardeş, dede, nine, torun) ya da kayın hısımı olamazsınız.

Aynı İşyerinde Çalışmama: İşe giriş tarihinizden önceki son 12 ay içinde, başvuru yapacağınız işyerinde çalışmamış olmanız gerekmektedir.

T.C. Vatandaşı Olmak: Temel başvuru şartlarındandır.

Bu şartları taşıyorsanız KİPAP projesine uygun bir işyerinde işe başladığınızda desteklerden faydalanabilirsiniz. İŞKUR iş ilanları sayfasını takip ederek bu projeye uygun pozisyonları bulabilirsiniz.

Hangi İşyerleri Bu Destekten Faydalanabilir? (İşveren Şartları)

Her işveren bu projeden yararlanamaz. İŞKUR destek verilecek işyerleri için belirli sektör ve koşullar belirlemiştir:

Sektör Şartı: İşyerinin imalat, bilgi ve iletişim veya insan sağlığı ve sosyal hizmetler sektörlerinden birinde faaliyet göstermesi zorunludur.

Çalışan Sayısı: En az iki sigortalı çalışana sahip olması gerekir.

İŞKUR Kaydı: İşyerinin İŞKUR'a kayıtlı olması şarttır.

Borç Durumu: Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) vadesi geçmiş prim borcunun bulunmaması gerekir.

İstihdam Taahhüdü: Destek süresinin (genellikle 9 ay) en az iki katı kadar süreyle (yani 18 ay) işe aldığı kadın çalışanı istihdam etmeyi taahhüt etmelidir.

İŞKUR Üzerinden Nasıl Başvurulur?

Başvuru süreci işveren tarafından yürütülmektedir. Şartları sağlayan işverenler, aşağıdaki adımları izleyerek projeye dahil olabilir:

En Yakın İŞKUR'a Gidin: İşyerinin bağlı bulunduğu Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü veya Hizmet Merkezi'ne giderek doğrudan başvuru yapılabilir.

Online Başvuru (e-Şube): İşverenler, İŞKUR'un e-Şube sistemi üzerinden online olarak da başvuru formunu doldurabilirler.

Başvurunun Değerlendirilmesi: İŞKUR, işyerinin ve işe alınacak kadının şartları taşıyıp taşımadığını kontrol eder.

Onay ve Destek Başlangıcı: Başvurunun onaylanmasının ardından, işe alınan her kadın için destek ödemeleri başlar.

Destek Miktarları Ne Kadar? İşte Rakamlarla KİPAP

Projenin en heyecan verici kısmı, sağlanan maddi desteklerdir. Destekler iki ana kalemden oluşur:

İşverene Sağlanan Destek (Aylık 32.500 TL'ye kadar):

Bu destek, işe alınan her kadın çalışan için işverenin ödemesi gereken SGK primlerini, vergileri ve ücretin bir kısmını kapsar. Bu, işverenin maliyetini ciddi oranda düşürür.

Anneye Özel Çocuk Bakım Desteği (Aylık 10.000 TL):

Eğer işe alınan kadın, 0-66 ay (0-5.5 yaş) aralığında bir çocuğa sahipse, kendisine aylık olarak 10.000 TL çocuk bakım desteği ödenir. Bu destek, annenin kreş veya bakıcı masraflarını karşılamasına yardımcı olur.

Toplamda 157.500 TL Nasıl Hesaplanıyor?

Bu rakam 9 aylık destek süresi boyunca bir anneye yapılan toplam ödemenin bir yansımasıdır. Ancak bu, doğrudan anneye nakit olarak verilen bir tutar değildir. İşverene sağlanan teşvikler ve anneye ödenen bakım desteğinin toplam ekonomik değerini ifade eder.

KİPAP Projesi Hakkında Sorular

35 yaşından büyük kadınlar bu destekten yararlanabilir mi?

Mevcut şartlara göre, proje 18-35 yaş aralığındaki kadınları kapsamaktadır. Yaş aralığında bir değişiklik olup olmadığını öğrenmek için İŞKUR ile iletişime geçmek en doğrusudur.

Çocuk bakım desteği doğrudan anneye mi ödeniyor?

Evet, çocuk bakım desteği, diğer teşviklerden farklı olarak, şartları sağlayan anneye aylık olarak ödenir.

İşveren beni 18 aydan önce işten çıkarırsa ne olur?

İşveren, istihdam taahhüdüne uymadığı takdirde, aldığı teşvikleri yasal faiziyle birlikte geri ödemek zorunda kalabilir. Bu, kadın çalışanın istihdamını korumaya yönelik bir güvencedir.

Part-time çalışanlar için de bu destek geçerli mi?

Proje genellikle tam zamanlı istihdamı teşvik etmeye yöneliktir. Part-time çalışma koşulları için özel durumların İŞKUR'dan teyit edilmesi gerekmektedir.

