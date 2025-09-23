Kadraj Galeri Kadraj İkon Emekliye 6 puanlık refah payı sinyali geldi! SSK, BAĞKUR'luya ocakta yüzde 11.3 zamlı maaş + ek artış hesabı: 16.800, 17.500 TL üstü alanlar...

Orta Vadeli Program (OVP) çerçevesinde yıl sonu enflasyon tahminleri ve emekli maaşları üzerine yapılan hesaplamalar dikkat çekici sonuçlar ortaya koydu. Buna göre memur emeklileri ile SSK ve Bağ-Kur emeklileri arasında yaklaşık 6 puanlık fark oluştu. Bu gelişmelerin ardından farkın kapatılıp eşitlenmesi gündeme geldi. Peki ocakta emekli maaşları ne kadar olacak? Refah payı gelecek mi? İşte konuya dair Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem'in açıklamaları!

Giriş Tarihi: 23.09.2025 08:14
Milyonlarca emekli ve memur Ocak ayında maaşlarına yapılacak zamları merakla bekliyor. Son ipuçları Orta Vadeli Program (OVP) ve Merkez Bankası verilerinden geldi. Yapılan hesaplamalar SSK ve Bağ-Kur emeklileri ile memurlar ve memur emeklileri arasında ciddi bir fark oluşacağını gösteriyor.

OVP'den İlk İşaret: Fark 6 Puana Yakın

Orta Vadeli Program verilerine göre 2025 yıl sonu enflasyonu yüzde 28.5 olarak öngörülüyor. Buna göre yılın ikinci yarısındaki enflasyon yüzde 10.44 seviyesinde gerçekleşecek.

SSK ve Bağ-Kur emeklileri bu oranda bir enflasyon zammı alacak.

Memurlar ve memur emeklileri ise toplu sözleşmeden kaynaklı 4.9 puanlık bir enflasyon farkı ile karşı karşıya.

Buna göre Ocak zammı şöyle şekilleniyor:

Memur ve memur emeklilerinin zam oranı: %16.44

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı: %10.44

En düşük aylıklar ise OVP tahminine göre:

SSK ve Bağ-Kur emeklisi: 18.593 TL

Memur maaşı (1.000 TL artış dahil): 59.805 TL

Memur emeklisi aylığı (1.000 TL artış dahil): 27.398 TL