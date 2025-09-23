Emekliye 6 puanlık refah payı sinyali geldi! SSK, BAĞKUR'luya ocakta yüzde 11.3 zamlı maaş + ek artış hesabı: 16.800, 17.500 TL üstü alanlar...
Orta Vadeli Program (OVP) çerçevesinde yıl sonu enflasyon tahminleri ve emekli maaşları üzerine yapılan hesaplamalar dikkat çekici sonuçlar ortaya koydu. Buna göre memur emeklileri ile SSK ve Bağ-Kur emeklileri arasında yaklaşık 6 puanlık fark oluştu. Bu gelişmelerin ardından farkın kapatılıp eşitlenmesi gündeme geldi. Peki ocakta emekli maaşları ne kadar olacak? Refah payı gelecek mi? İşte konuya dair Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem'in açıklamaları!
Giriş Tarihi: 23.09.2025 08:14