Emekliye 6 puanlık refah payı sinyali geldi! SSK, BAĞKUR’luya ocakta yüzde 11.3 zamlı maaş + ek artış hesabı: 16.800, 17.500 TL üstü alanlar...

Milyonlarca emekli ve memur Ocak ayında maaşlarına yapılacak zamları merakla bekliyor. Son ipuçları Orta Vadeli Program (OVP) ve Merkez Bankası verilerinden geldi. Yapılan hesaplamalar SSK ve Bağ-Kur emeklileri ile memurlar ve memur emeklileri arasında ciddi bir fark oluşacağını gösteriyor.