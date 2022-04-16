Devletten 1.150 TL kira yardımı müjdesi! E-devlet üzerinden hemen başvurabilirsiniz! Kira desteği yardım parası nasıl alınır?
Peş peşe açıklandı. Devletten 1.150 TL kira yardımı müjdesi! E-devlet üzerinden hemen başvurabilirsiniz! Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı doğrultusundan yayılan gereksinim sahibi ailelere kira yardımı hizmetinin ayrıntıları belli oldu. İşte bakanlık doğrultusundan tasarlanmış olan kira yardımı hizmetine dair haberin devamı
Devlet, bazı kurumları aracılığı ile vatandaşlarına yardımcı olmaktadır. Bu kapsamda ihtiyaç sahibi ailelere ulaşan kurumlardan biri de Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'dır. Bakanlık, faturadan gıdaya, barınmadan eğitime daha pek çok kategori altında sosyal yardım modeli geliştirmekte ve ilgili şartları sağlayan tüm vatandaşlara yardım tutarlarını ulaştırmaktadır.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından geliştirilmiş olan sosyal yardım modellerinden biri de ihtiyaç sahibi aileleri kapsayan kira yardımıdır. Bu yardım kapsamında, vatandaşların ikamet ettikleri bölgelere göre değişmek ile birlikte, nakdi yarım yapılmaktadır.
Bu hizmetlerin başında da Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından geliştirilmiş olan yardım modelleri gelmektedir. Pek çok farklı alanda ihtiyaç sahiplerine ulaşan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, muhtaç olan vatandaşlara kira yardımı da yapmaktadır. Bu yardım, diğer yardımlarda da olduğu gibi karşılıksızdır.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sunulan kira yardımı hizmetine başvuruda bulunmak isteyen vatandaşların sağlamaları gereken şartlar, şu şekilde belirlenmiştir: