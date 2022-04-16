Devletten 1.150 TL kira yardımı müjdesi! E-devlet üzerinden hemen başvurabilirsiniz! Kira desteği yardım parası nasıl alınır?

Bu hizmetlerin başında da Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından geliştirilmiş olan yardım modelleri gelmektedir. Pek çok farklı alanda ihtiyaç sahiplerine ulaşan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, muhtaç olan vatandaşlara kira yardımı da yapmaktadır. Bu yardım, diğer yardımlarda da olduğu gibi karşılıksızdır.