4/1-a, 4/1-c kapsamında olanlar için emeklilik ile ilgili yeni detay! Cüzi olarak 1.601 TL ödenecek! 2008'den sonra çalışmaya başlayanlar...

Emeklilik ile ilgili yeni açıklama geldi. Türkiye'de sayıları 2 milyon 695 bin olan ücretsiz aile işçileri ile ilgili açıklama geldi. Bilindiği üzere ücretsiz aile işçisi durumundaki eşler ve çocuklar sigortalı sayılmıyor. Ancak çocukları sigortalı olabiliyor. Sosyal güvenlik primleri asgari ücret üzerinden hesaplanarak yatırılabiliyor. Bu durumda günlük 54 TL, aylık olarak 1.626 TL prim ödeyerek sigorta yaptırılabilir. Herhangi bir işte çalışmayanların ise isteğe bağlı sigorta ile aylık minimum 1.601 TL ödeyerek emekli olabiliyor. Ancak burada 4/1-a ve 4/1-c statüsündeki prim günü farkı öne çıkıyor. İşte konu hakkında detaylı bilgiler...