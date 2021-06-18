Devlet tarafından yapılan emlak yardımları! Çoğu kişi tarafından bilinmiyor! Ev alacaklar, yapacaklar, kirada oturanlar…

Ev alacak, yapacaklar ya da kirada oturan milyonlarca vatandaşa devlet tarafından destek veriliyor. Devlet tarafından yapılan emlak yardımları çoğu kişi tarafından bilinmiyor ve bu ödemelerden mahrum kalınıyor. Özellikle kirada oturan ve kendi evini almanın hayalini kuranlar bu habere çok sevinecek. Tabii ki belirtilen şartlara sahip olmak büyük önem taşıyor, peki başvuru için şartlar neler? Başvurular nereden ve nasıl yapılıyor? İşte devletin verdiği emlak desteklerine ilişkin tüm detaylar…