Devlet tarafından yapılan emlak yardımları! Çoğu kişi tarafından bilinmiyor! Ev alacaklar, yapacaklar, kirada oturanlar…
Ev alacak, yapacaklar ya da kirada oturan milyonlarca vatandaşa devlet tarafından destek veriliyor. Devlet tarafından yapılan emlak yardımları çoğu kişi tarafından bilinmiyor ve bu ödemelerden mahrum kalınıyor. Özellikle kirada oturan ve kendi evini almanın hayalini kuranlar bu habere çok sevinecek. Tabii ki belirtilen şartlara sahip olmak büyük önem taşıyor, peki başvuru için şartlar neler? Başvurular nereden ve nasıl yapılıyor? İşte devletin verdiği emlak desteklerine ilişkin tüm detaylar…
Ev alacak, yapacaklar ya da kirada oturan milyonlarca vatandaşa devlet tarafından destek veriliyor. Devlet tarafından yapılan emlak yardımları çoğu kişi tarafından bilinmiyor ve bu ödemelerden mahrum kalınıyor. Özellikle kirada oturan ve kendi evini almanın hayalini kuranlar bu habere çok sevinecek. Tabii ki belirtilen şartlara sahip olmak büyük önem taşıyor, peki başvuru için şartlar neler? Başvurular nereden ve nasıl yapılıyor? İşte devletin verdiği emlak desteklerine ilişkin tüm detaylar…
Ev sahibi olmak herkesin hayalidir ve devletten vatandaşlara yapılan yardımlar da tüm hızıyla devam ediyor. Uzun zamandır kirada oturan ve kendi evine yerleşmek isteyenlerin yanı sıra ev yaptıracaklara da destek geliyor. Peki devlet tarafından yapılan emlak yardımları neler, başvuru yapmak isteyenler için belirlenen şartlar hangileri? Konut hesabı açmak bu noktada ön plana çıkanlar arasında yer alıyor. Peki konut hesabı neden, nasıl açılır? İşte konuya dair merak edilen tüm bilgiler…
ÇEVRE BAKANLIĞI 1150 TL KİRA DESTEĞİ
Çevre ve Şehirclik Bakanlığı kentsel dönüşüm kapsamında evleri yıkılan vatandaşlara kira yardımı ödemesi yapar. Başvuru yapılması halinde yapılan bu destek ödemelerinin tutarı ise yaşanılan şehre göre değişir. Nüfusun kalabalık olduğu şehirlerde kira yardımı 1150 TL olarak yapılırken nüfusun az kira oranlarının düşük olduğu yerlerde bu tutar 715 TL olarak ödenir.
Çevre ve Şehirclik Bakanlığı tarafından sağlanan kira yardımı ödemeleri 18 ay süreyle yapılırken bazı özel durumlarda bu tutar 36 aya kadar çıkabilir. Kentsel dönüşüm kapsamında kira yardımı desteği almak isteyen vatandaşlar başvuruda bulunmak zorundalar, ödemeler otomatik bağlanmıyor. Başvurular ise Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Müdürlüklerine ya da belediyelere yapılır.
AİLE BAKANLIĞI KİRASINI ÖDEMEYENLERE YARDIM SAĞLIYOR
Kira konusunda destek sağlayan bir diğer bakanlık ise Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'dır. Aile Bakanlığı tarafından sağlanan kira yardımı ödemeleri tüm vatandaşlara yöneliktir ve maddi durumlara göre yapılır. Maddi durumu kötü olan ve kirasını ödeyemeyecek seviyede olan vatandaşlara yapılan kira yardımı ödemeleri ise Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları aracılığıyla ödenir. Aile Bakanlığı kira yardımı ödemelerinden faydalanmak için vatandaşların sağlamaları gereken şartlar bulunuyor.