Ayağınıza kadar gelecek teklif! Pimi çekildi rekora koşacak! 18 Haziran taşıt-konut-ihtiyaç kredi faiz oranları
Pek çok kişi bankaların kendisine özel sunulan teklifleri merak ederek taşıt, konut ve ihtiyaç kredi faiz oranlarını sıkı takibe alıyor. Çeşitli dönemlerde faizleri değiştiren bankalar bunları resmi internet siteleri üzerinden açıklıyor. Aynı zamanda yeni kampanyalar ise dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. Bankalar Haziran ayının ortalarında oranlarda değişiklik yaptı. Ayın belirli tarihlerinde kamu bankaları ve özel bankalar ihtiyaç, taşıt ve konut kredi faiz oranları değiştirdi. Hesaplamalar bankaların internet siteleri üzerinden rahatlıkla yapılıyor. Ev alacak olanlar için en cazip fırsat olarak Vakıfbank'ta konut kredisi faiz oranı 1.37 olarak öne çıktı.
Ayağınıza kadar gelecek teklif! Pimi çekildi rekora koşacak. Kredi çekecek olanlar ihtiyaç, taşıt ve konut kredi faiz oranlarını sık sık takip ediyor ve ona göre tercihini yapacak. Bu ayın ortasında çeşitli alanlarda kullanmak üzere kredi çekme fikri olanlar yeni kampanyaları merak ediyor ve bu doğrultuda da yeni teklifler ardı ardına geliyor. Dönem dönem en uygun kampanya ve tekliflerini müşterilerine sunan bankalar yeni ayın hemen ardından markaj altına alındı. Bununla beraber bankaların en uygun fırsat ve kampanyaları pek çok kişiyi alakadar ediyor.