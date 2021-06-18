Ayağınıza kadar gelecek teklif! Pimi çekildi rekora koşacak! 18 Haziran taşıt-konut-ihtiyaç kredi faiz oranları

Ayağınıza kadar gelecek teklif! Pimi çekildi rekora koşacak. Kredi çekecek olanlar ihtiyaç, taşıt ve konut kredi faiz oranlarını sık sık takip ediyor ve ona göre tercihini yapacak. Bu ayın ortasında çeşitli alanlarda kullanmak üzere kredi çekme fikri olanlar yeni kampanyaları merak ediyor ve bu doğrultuda da yeni teklifler ardı ardına geliyor. Dönem dönem en uygun kampanya ve tekliflerini müşterilerine sunan bankalar yeni ayın hemen ardından markaj altına alındı. Bununla beraber bankaların en uygun fırsat ve kampanyaları pek çok kişiyi alakadar ediyor.