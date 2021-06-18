50.000- 80.000- 100.000 TL'ye kadar hızlı kredi imkanı! Emeklilere faizsiz ve düşük faizli kredi veren bankalar listesi

Acil nakit ihtiyacı olan emekliler için, bankalar kendi müşterilerine özel faizli ya da faizsiz kredi imkanı sağlıyor. Faizsiz kredi imkanlarından faydalanmak isteyen emekliler, bankaların emeklilere özel hazırladığı kredileri araştırmaya başladı. Peki emekliye özel faizli ya da düşük faizli kredi veren bankalar hangileri? Bu fırsatlardan yararlanmak isteyen emekli vatandaşlar için gerekli detayları yazımızda derledik!