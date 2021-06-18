50.000- 80.000- 100.000 TL'ye kadar hızlı kredi imkanı! Emeklilere faizsiz ve düşük faizli kredi veren bankalar listesi
Milyonlarca emekli ekonomik anlamda sıkıntı yaşarken çareyi bankalardan ihtiyaç kredisi talep etmekte buldu. Özellikle faizsiz veya düşük faizli kredi imkanlarından yararlanmak isteyen emekliler, bankaların emeklilere özel hazırlamış olduğu ihtiyaç kredilerini araştırmaya başladı. Bu noktada düşük faiz oranı ile çeşitli bankaların emeklilere özel düzenlediği krediler rahat nefes aldıracak. Bu fırsatlardan yararlanmak isteyen emekli vatandaşlar için gerekli detayları yazımızda derledik!
Acil nakit ihtiyacı olan emekliler için, bankalar kendi müşterilerine özel faizli ya da faizsiz kredi imkanı sağlıyor. Faizsiz kredi imkanlarından faydalanmak isteyen emekliler, bankaların emeklilere özel hazırladığı kredileri araştırmaya başladı. Peki emekliye özel faizli ya da düşük faizli kredi veren bankalar hangileri? Bu fırsatlardan yararlanmak isteyen emekli vatandaşlar için gerekli detayları yazımızda derledik!
GARANTİ BANKASI EMEKLİLERE ÖZEL İHTİYAÇ KREDİSİ
Değerli emeklilerimiz, emekli ihtiyaç kredisine şimdi başvurun, ihtiyaçlarınızı ertelemeyin.
Garanti BBVA'dan Emekli Kredisi
Size özel emekli ihtiyaç kredisine Garanti BBVA Mobil ya da İnternet Bankacılığı aracılığıyla başvurabilir, daha önce yaptığınız başvurularınızı tamamlayabilir ve şubeye gitmeden hesabınıza aktarılan paranızı kullanmaya başlayabilirsiniz.
Örnek Hesaplama
10.000 TL kredi tutarı ve 12 ay vade için faiz oranı: %1,69 yıllık toplam maliyet %28,5335'dir. Sigorta ve Vergi Dahil Ücretler Toplamı: 212,50 TL'dir.
*Maksimum faiz oranı %2,79 , yıllık maksimum maliyet oranı %35,7245 'dir.
KKB (Kredi Kayıt Bürosu) kredi risk raporunuzu Garanti BBVA İnternet Bankacılığı'ndan alabilir ve krediye başvuru yapabilirsiniz.