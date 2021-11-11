Devlet sosyal korumada gaza bastı! 400 sosyal hizmet merkezi, 536 bin kişiye ayda 1.797 TL, kadın işgücü 11 milyon

83 MİLYONA SOSYAL YARARLANACAK



6 MİLYAR TL'YE YAKIN ELEKTRİK FATURASI DESTEĞİ

Sosyal yardımların bütçedeki payı 2002'ye göre 5 katına çıktı, 1.3 milyar lira olan bu tutar 2020 sonu itibarıyla 69.3 milyar liraya ulaştı. Kapsayıcı sosyal yardım programları kapsamında eylülde 5 milyon Tam Kapanma Sosyal Yardım Programı kapsamında 2 milyonun üzerinde haneye 1.100 lira olmak üzerde 2.2 milyar lira ödeme yapıldı.