Devlet sosyal korumada gaza bastı! 400 sosyal hizmet merkezi, 536 bin kişiye ayda 1.797 TL, kadın işgücü 11 milyon
Devlet sosyal yardımlarda gaza bastı vatandaşının yanında yer aldı. Koronavirüs salgınından en az hasarla kurtulan sayılı ülkelerden biri olan Türkiye'de, 2022'de nakdi sosyal yardım, şartlı eğitim desteği, ücretsiz sağlık hizmeti başta olmak üzere 40 kalemde 104.2 milyar liralık sosyal harcama yapılacak. Ayrıca 5.4 milyar TL'lik elektrik faturası desteği de sağlanacak.
11.11.2021 06:57
- Son Güncelleme: 11.11.2021 06:57
SABAH'ta yer alan habere göre, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, kapsayıcı sosyal yardım programları kapsamında eylül itibarıyla 5 milyon 835 milyon ihtiyaç sahibi haneye ulaşıldığını söyledi. Bakan Yanık'ın verdiği bilgiye göre vatandaşlara 5.4 milyar lira elektrik tüketim desteği sağlandı.
83 MİLYONA SOSYAL YARARLANACAK
6 MİLYAR TL'YE YAKIN ELEKTRİK FATURASI DESTEĞİ
Sosyal yardımların bütçedeki payı 2002'ye göre 5 katına çıktı, 1.3 milyar lira olan bu tutar 2020 sonu itibarıyla 69.3 milyar liraya ulaştı. Kapsayıcı sosyal yardım programları kapsamında eylülde 5 milyon Tam Kapanma Sosyal Yardım Programı kapsamında 2 milyonun üzerinde haneye 1.100 lira olmak üzerde 2.2 milyar lira ödeme yapıldı.