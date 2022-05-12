Devlet kurumu 90 gün ödeme erteleme fırsatı ile 125 bin TL limitli para hesaplarınıza yatıyor! Emeklilerin dikkatine
125 bin TL limitli para hesaplarınıza yatıyor! Emeklilerin dikkatine... Döviz kurlarının ve altın fiyatlarının yukarı yönlü hareketleri sebebi ile zamlanan gündelik hayat ürünleri ve diğer hizmet başlıkları, özellikle ayın sonunu tek maaş ile getirmeye çalışan emeklilerin yoluna taş koydu. Nakit sıkışıklığı içerisinde ilerlemekte güçlük çeken vatandaşlara ise devletin bankası Vakıfbank'tan destek eli uzandı.
12.05.2022 09:02 - Son Güncelleme: 12.05.2022 09:02
Geride bıraktığımız yılın eylül ayı itibari ile dalgalı hareketler sergilemeye başlayan dolar kuru, aralık ayına gelindiğinden beraberinde altın fiyatlarını ve diğer döviz kurlarını da yükselterek tarihi seviyelere ulaştı. Ekonomi piyasalarının bu ani değişimleri karşısında şok giren sektörler, artan hammadde fiyatlarına karşın kendi hizmetlerine ve hizmet ürünlerine de aynı orantıda zam yapmak durumunda kaldı.
Vakıfbank 90 Gün Ödeme Ertelemeli İhtiyaç Kredisi
Kamu bankası Vakıfbank taksit erteleme süresi 90 gün olan ihtiyaç kredisi kampanyasının ayrıntılarını paylaştı. Banka, ilgili hizmetinin üst limitini 125 bin TL, azami vade sayısını 36 ay, aylık faiz oranını ise yüzde 1,55 olarak bildirdi.