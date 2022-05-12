Devlet kurumu 90 gün ödeme erteleme fırsatı ile 125 bin TL limitli para hesaplarınıza yatıyor! Emeklilerin dikkatine

Geride bıraktığımız yılın eylül ayı itibari ile dalgalı hareketler sergilemeye başlayan dolar kuru, aralık ayına gelindiğinden beraberinde altın fiyatlarını ve diğer döviz kurlarını da yükselterek tarihi seviyelere ulaştı. Ekonomi piyasalarının bu ani değişimleri karşısında şok giren sektörler, artan hammadde fiyatlarına karşın kendi hizmetlerine ve hizmet ürünlerine de aynı orantıda zam yapmak durumunda kaldı.