Bakan Bilgin, asgari ücret, EYT ve sözleşmeliye kadro müjdesi verdi
EYT düzenlemesi için ilk kez sayı veren Çalışma Bakanı Bilgin, 'Şu anda yaş şartını kaldırırsak, prim gün sayısı ve hizmet süresi tutan 1.5 milyon kişi var' dedi, yasanın yeni yılda uygulamada olacağını söyledi. Peki düzenleme neler getirecek?İşte detaylar...
Emeklilik için yaşı bekleyenler için önemli haber geldi. Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda bakanlığının 2023 bütçe sunumunu yapan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, ilk kez sayı verdi. Düzenlemeyi Aralık ayı içerisinde Meclis'e sunacaklarını aktaran Bilgin, "Şu anda yaş şartını kaldırırsak, prim gün sayısı ve hizmet süresi tutan yaklaşık 1.5 milyon kişi var. Yeni yılda uygulanacak. Cumhuriyet'in 100. yılında bu sorun da çözülecek. EYT'lilerin çoğu 4A'lı, SSK'lı" dedi.
Şartları taşıyanların yüzde 87'sinin özel sektörde çalıştığını söyleyen Bilgin, işverenlerin toplu emeklilik taleplerinin oluşturacağı yüksek kıdem tazminatı yükümlülüğü endişelerine de değindi. Bilgin, "Bütün tarafların görüşlerini değerlendirdik ama onların da yeni talepleri var. Kimse endişe etmesin. Bu sorun bu sene Meclis'te çözülmüş olarak gelecek" dedi.
KİMLER KAPSAMDA?
8 Eylül 1999 öncesi sigortalı olup prim ve yıl şartını tamamlayanlara yasayla emeklilik yolunun açılması bekleniyor. Eğer yaş şartı kaldırılır ve herhangi bir ek bir şart da getirilmezse 8 Eylül 1999'dan önce sigortalı olan SSK'lılardan işe giriş tarihine göre 5000 ile 5975 gün arasında primi bulunanlar, kadınsa 20, erkek ise 25 yılı tamamlamışsa emekli olabilecek. Emekli Sandığı ve Bağ-Kur'da ise kadınlarda 20 tam yıl (7200 gün), erkeklerde 25 tam yıl (9000 gün) hizmeti tamamlamak yeterli olacak.
Prim ve yıl şartlarını tamamlayamayanlar, şartları sağladıklarında emekli aylığına kavuşacak. EYT'li kadınların tamamı 20 yıllık süreyi doldurmuş durumda. Erkekler için 25 yıllık süre ise 1997 yılı ve öncesinde sigortalı olanlar için tamamlanmış durumda. EYT'li erkeklerin tamamı 8 Eylül 2024 tarihinde süresini dolduracak. Bu tarihten sonraya ise sadece hâlâ prim günü eksik olanlar kalacak.