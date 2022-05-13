Asgari ücrete 2. zam için maliyet çalışmaları yapılıyor! Maaşlara 1000 TL zam mı yapılacak? 10 milyon kişiyi alakadar eden haber! O tarihte...

Asgari ücrete ek zam hakkında vatandaşlar sıkı bir takibe girdi. Hükümet kanadından peş peşe açıklamalar da gelmeye başladı. Son olarak AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özlem Zengin'den asgari ücrete 2. zam yapılacak mı sorusu ile ilgili açıklama geldi. Öte yandan geçtiğimiz haftalarda Nisan ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte asgari ücrete 2. zam ihtimali var mı merak edildi. Yıllık enflasyon rakamlarına göre zam hesabı uzmanlar tarafından yapılmaya başlandı. Asgari ücrete gelecek yeni zamla birlikte, sadece bu ücretle çalışanlar değil, işsizlerden stajyerlere, annelerden yardım alanlara kadar milyonlarca kişiyi etkileyecek. Peki, Asgari ücrete 2. zam gelecek mi? İşte tüm merak edilenler haberimizde!