Devlet faturalara el attı kendi ödeyecek! PTT'den borçlar kapatılacak Mayıs, Haziran ve Temmuz başvuruları açıldı
Türkiye Cumhuriyeti'nin sosyal devlet olma sorumluluklarını yerine getiren kamu kurumlarından birisi olan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, artan enerji fiyatlarına karşın kronik hastalara ve diğer ihtiyaç sahiplerine elektrik faturası desteğinde bulunacağını açıkladı. İşte elektrik faturası desteklerinin ayrıntıları
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan Kronik Hastalığı Olanlara Elektrik Desteği!
Milyonlarca liralık ödenekleri ile ülke sınırları içerisinde yaşayan ve çeşitli kategoriler altında mağduriyet yaşayan vatandaşlara hizmet sunan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, yeni dönemde artan enerji fiyatlarına karşın evde makinelere bağlı tedavi gören kronik hastalara elektrik faturası desteğinde bulunacağını açıkladı.
Bakanlık tarafından yapılan açıklamalara göre söz konusu yardım hizmeti başlığı altında hem fatura ödeme desteğinin hem de birikmiş faturaları kapatma desteğinin verileceği bildirildi.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı kronik hastalığa sahip olan vatandaşlara sunacağı fatura ödeme yardımı hizmetinin üst limitini 200 TL olarak duyurdu.