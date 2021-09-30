Vav TV İzle
Haberler Ekonomi Ayda 425 TL'ye aidat öder gibi ev sahibi olun! Bu fiyata baba oğluna vermez! 6 ilde TOKİ konut satışları sürüyor!

Ayda 425 TL'ye aidat öder gibi ev sahibi olun! Bu fiyata baba oğluna vermez! 6 ilde TOKİ konut satışları sürüyor!

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) konut satışlarına ve vatandaşın bütçesine uygun projeleri duyurmaya devam ediyor. TOKİ bir çok ilde yeni projeler amacıyla hazırlıklara başladı. Bununla beraber yapımı sonlanmış konutların satışı da açık artırma ya da kura yöntemiyle devam ediyor. Daire sahibi olmak isteyenler amacıyla ideal taksitlerle daire alma fırsat sunulacak. TOKİ kapsamında şu anda 6 ilde satışlar sürerken taksitler 425 TL gibi ucuz fiyatlardan başlıyor. TOKİ ek olarak İstanbul'da 5 proje için ihaleye çıkmaya hazırlanıyor. İşte başvuru şartları!

30.09.2021 14:14 - Son Güncelleme: 30.09.2021 14:14
Ayda 425 TL’ye aidat öder gibi ev sahibi olun! Bu fiyata baba oğluna vermez! 6 ilde TOKİ konut satışları sürüyor!

Ayda 425 TL'ye aidat öder gibi ev sahibi olun! Bu fiyata baba oğluna vermez! 6 ilde TOKİ konut satışları sürüyor! Türkiye'de bütçeye uygun ev satın alma denince herkesin aklına TOKİ gelmektedir. Milyonlarca dar gelirli yurttaşları ev sahibi yapan TOKİ'den yeni projeler duyuruluyor. Bununla birlikte yapımı sonlanmış konutların satışı da açık artırma yahut kura yöntemiyle devam ediyor. Daire sahibi olmak isteyenler amacıyla ideal taksitlerle daire alma fırsat sunulacak. TOKİ kapsamında şu anda 6 ilde satışlar sürerken taksitler 425 TL gibi ucuz fiyatlardan başlıyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Ayda 425 TL’ye aidat öder gibi ev sahibi olun! Bu fiyata baba oğluna vermez! 6 ilde TOKİ konut satışları sürüyor!

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) İstanbul'da 5 bölgede konut projesi için ihaleye hazırlanıyor. Ayrıca 6 ilde de konut satışlarına devam ediyor. TOKİ satışlarına devam ettiği projelerde fiyatları 118 bin TL'den başlatırken, taksitler ise 425 TL'den başlangıç gösteriyor.

Ayda 425 TL’ye aidat öder gibi ev sahibi olun! Bu fiyata baba oğluna vermez! 6 ilde TOKİ konut satışları sürüyor!

İSTANBUL'A YENİ PROJELER GELİYOR

- Başakşehir Kayabaşı Batı bölgesi 2. kısım 725 adet konut için ihaleye çıkılacak. İhale 13 Ekim tarihinde gerçekleştirilecek. İhale sonrası yer tesliminden itibaren 650 takvim günü sonunda konutlar teslim edilecek.

Ayda 425 TL’ye aidat öder gibi ev sahibi olun! Bu fiyata baba oğluna vermez! 6 ilde TOKİ konut satışları sürüyor!

- Başakşehir Kayabaşı Batı bölgesi 1. kısım 729 adet konut ve 25 adet dükkan TOKİ tarafından ihaleye çıkacak. İhale tarihi 12 Ekim olarak belirlendi. Yer tesliminden itibaren 650 takvim günü sonunda ise proje tamamlanacak.

Ayda 425 TL’ye aidat öder gibi ev sahibi olun! Bu fiyata baba oğluna vermez! 6 ilde TOKİ konut satışları sürüyor!

- Esenler güney proje alanı kentsel dönüşüm ve gelişim projesi 3. etap 2. bölgede 315 konut ve 4 dükkan projesi ihaleye çıkıyor. 11 Ekim'de yapılacak ihale sonrasında 600 takvim gününde projenin yapımı sona erecek.

SON DAKİKA