Ayda 425 TL'ye aidat öder gibi ev sahibi olun! Bu fiyata baba oğluna vermez! 6 ilde TOKİ konut satışları sürüyor!
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) konut satışlarına ve vatandaşın bütçesine uygun projeleri duyurmaya devam ediyor. TOKİ bir çok ilde yeni projeler amacıyla hazırlıklara başladı. Bununla beraber yapımı sonlanmış konutların satışı da açık artırma ya da kura yöntemiyle devam ediyor. Daire sahibi olmak isteyenler amacıyla ideal taksitlerle daire alma fırsat sunulacak. TOKİ kapsamında şu anda 6 ilde satışlar sürerken taksitler 425 TL gibi ucuz fiyatlardan başlıyor. TOKİ ek olarak İstanbul'da 5 proje için ihaleye çıkmaya hazırlanıyor. İşte başvuru şartları!
Ayda 425 TL'ye aidat öder gibi ev sahibi olun! Bu fiyata baba oğluna vermez! 6 ilde TOKİ konut satışları sürüyor! Türkiye'de bütçeye uygun ev satın alma denince herkesin aklına TOKİ gelmektedir. Milyonlarca dar gelirli yurttaşları ev sahibi yapan TOKİ'den yeni projeler duyuruluyor. Bununla birlikte yapımı sonlanmış konutların satışı da açık artırma yahut kura yöntemiyle devam ediyor. Daire sahibi olmak isteyenler amacıyla ideal taksitlerle daire alma fırsat sunulacak. TOKİ kapsamında şu anda 6 ilde satışlar sürerken taksitler 425 TL gibi ucuz fiyatlardan başlıyor.
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) İstanbul'da 5 bölgede konut projesi için ihaleye hazırlanıyor. Ayrıca 6 ilde de konut satışlarına devam ediyor. TOKİ satışlarına devam ettiği projelerde fiyatları 118 bin TL'den başlatırken, taksitler ise 425 TL'den başlangıç gösteriyor.
- Başakşehir Kayabaşı Batı bölgesi 1. kısım 729 adet konut ve 25 adet dükkan TOKİ tarafından ihaleye çıkacak. İhale tarihi 12 Ekim olarak belirlendi. Yer tesliminden itibaren 650 takvim günü sonunda ise proje tamamlanacak.