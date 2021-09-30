Ayda 425 TL'ye aidat öder gibi ev sahibi olun! Bu fiyata baba oğluna vermez! 6 ilde TOKİ konut satışları sürüyor! Türkiye'de bütçeye uygun ev satın alma denince herkesin aklına TOKİ gelmektedir. Milyonlarca dar gelirli yurttaşları ev sahibi yapan TOKİ'den yeni projeler duyuruluyor. Bununla birlikte yapımı sonlanmış konutların satışı da açık artırma yahut kura yöntemiyle devam ediyor. Daire sahibi olmak isteyenler amacıyla ideal taksitlerle daire alma fırsat sunulacak. TOKİ kapsamında şu anda 6 ilde satışlar sürerken taksitler 425 TL gibi ucuz fiyatlardan başlıyor.