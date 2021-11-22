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Haberler Ekonomi 2017 yılında tarifeli uçuşlara kapatıldı! Yeni Tokat Havalimanı açılış için gün sayıyor

2017 yılında tarifeli uçuşlara kapatıldı! Yeni Tokat Havalimanı açılış için gün sayıyor

Türkiye'nin bir ili daha havalimanına kavuşmak için gün sayıyor. Tokat-Turhal kara yolu Pazar kavşağında 1995 yılında yapılan havalimanı, 2001 yılında bazı sorunlar nedeniyle uçuşlara kapatıldı. 2006 yılında tekrar hizmet vermeye başlayan havalimanında 2008 yılında durdurulan uçuşlar, 2010'da yeniden başladı. 2017 yılının nisan ayında ise havalimanı tarifeli uçuşlara kapatıldı. Tokat'ta 2018 yılında yapımına başlanan yeni havalimanının inşaatında sona yaklaşıldı.

AA
22.11.2021 12:34 - Son Güncelleme: 22.11.2021 12:34
2017 yılında tarifeli uçuşlara kapatıldı! Yeni Tokat Havalimanı açılış için gün sayıyor

Tokat'ta 2018 yılında yapımına başlanan yeni havalimanının inşaatında sona yaklaşıldı.

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2017 yılında tarifeli uçuşlara kapatıldı! Yeni Tokat Havalimanı açılış için gün sayıyor

Tokat-Turhal kara yolu Pazar kavşağında 1995 yılında yapılan havalimanı, 2001 yılında bazı sorunlar nedeniyle uçuşlara kapatıldı.

2017 yılında tarifeli uçuşlara kapatıldı! Yeni Tokat Havalimanı açılış için gün sayıyor

2006 yılında tekrar hizmet vermeye başlayan havalimanında 2008 yılında durdurulan uçuşlar, 2010'da yeniden başladı. 2017 yılının nisan ayında ise havalimanı tarifeli uçuşlara kapatıldı.

2017 yılında tarifeli uçuşlara kapatıldı! Yeni Tokat Havalimanı açılış için gün sayıyor

Pist ve altyapı sorunları nedeniyle orta ve büyük gövdeli uçakların iniş yapamadığı havalimanının yakınlarındaki Küçükbağlar köyündeki caminin minaresi de uçuş güvenliği açısından risk oluşturduğu gerekçesiyle 2008 yılında kısaltılmıştı.

2017 yılında tarifeli uçuşlara kapatıldı! Yeni Tokat Havalimanı açılış için gün sayıyor

Kentte 2018 yılında eski havalimanının yanında başlanan yeni havalimanı inşaatı ise büyük ölçüde tamamlandı. Büyük gövdeli uçaklar ve kargo uçaklarının da iniş yapabileceği yeni havalimanının apronu 7 uçak park kapasiteli olacak.

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