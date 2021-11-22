2017 yılında tarifeli uçuşlara kapatıldı! Yeni Tokat Havalimanı açılış için gün sayıyor

Pist ve altyapı sorunları nedeniyle orta ve büyük gövdeli uçakların iniş yapamadığı havalimanının yakınlarındaki Küçükbağlar köyündeki caminin minaresi de uçuş güvenliği açısından risk oluşturduğu gerekçesiyle 2008 yılında kısaltılmıştı.