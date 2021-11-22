2017 yılında tarifeli uçuşlara kapatıldı! Yeni Tokat Havalimanı açılış için gün sayıyor
Türkiye'nin bir ili daha havalimanına kavuşmak için gün sayıyor. Tokat-Turhal kara yolu Pazar kavşağında 1995 yılında yapılan havalimanı, 2001 yılında bazı sorunlar nedeniyle uçuşlara kapatıldı. 2006 yılında tekrar hizmet vermeye başlayan havalimanında 2008 yılında durdurulan uçuşlar, 2010'da yeniden başladı. 2017 yılının nisan ayında ise havalimanı tarifeli uçuşlara kapatıldı. Tokat'ta 2018 yılında yapımına başlanan yeni havalimanının inşaatında sona yaklaşıldı.
22.11.2021 12:34
- Son Güncelleme: 22.11.2021 12:34