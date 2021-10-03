Nakit sıkıntısı çekenlere müjde! Günde 19 TL ödeme ile 15.000 TL ihtiyaç kredisi fırsatı! Bankaların kredi faiz oranları!
Ekonomi gündeminde en dikkat çeken konular arasında bankaların kredi faiz oranları yer alıyor. Nakit sıkıntısı çekenler bankaların güncel faiz oranlarını ve kampanyalarını merak ederek sıklıkla araştırıyor. Vatandaşlara sunulan kampanyalar ve oranlar sık sık güncelleniyor ve bankalar adeta birbirleriyle yarış haline giriyor. Halkbank'ın Günde 19 TL ödeme ile 15.000 TL ihtiyaç kredisi fırsatı yoğun ilgi görüyor. Halkbank'ın yanı sıra Garanti Bankası, İNG Bank, Vakıfbank faiz oranlarını da haberimizden inceleyebilir ve bütçenize en uygun olan için başvurunuzu yapabilirsiniz.
Özellikle pandemiden dolayı ekonomik sıkıntılar yaşayan vatandaşlar bankaların ihtiyaç kredisi faiz oranlarını oldukça merak ediyor ve geri ödeme kolaylığı sunanları tercih ediyor. Bu noktada bankaların güncel faiz oranları ve kampanyaları en çok incelenenler arasında yer alıyor. Halkbank'tan ihtiyaç kredisi çekmek isteyenler şartların neler olduğunu merak ediyor. Günde 19 TL ödeme ile 15.000 TL ihtiyaç kredisi fırsatı öne çıkanlar arasında yer alıyor. İşte işte ihtiyaç kredisi kullanım şartları…
Garanti Bankası'ndan 20 bin TL'lik ihtiyaç kredisi aldığınızda, 36 ay vade ile toplamda 29 bin 410 TL ödeme yapılır. Faiz yüzde 1,86'dır ve aylık taksit 814,19 TL olarak ödenir. Garanti Bankası'ndan 3, 6, 9, 12, 18, 24, 30 ve 36 aylık vadelerde kredi alınabilir.
ING Bankası'ndan 3 ay ertelemeli 20 bin TL kredi almak isterseniz ve 36 ay vade ile geri ödeme yaparsanız yüzde 1,35'lik faiz ile toplamda 26 bin 652 TL ödersiniz. Aylık olarak ödeme tutarı 737,58 TL'dir. ING Bankası'ndan 3, 6, 9, 12, 18, 24, 30 ve 36 aylık vadelerde ihtiyaç kredisi alınabilir.