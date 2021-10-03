Nakit sıkıntısı çekenlere müjde! Günde 19 TL ödeme ile 15.000 TL ihtiyaç kredisi fırsatı! Bankaların kredi faiz oranları!

Özellikle pandemiden dolayı ekonomik sıkıntılar yaşayan vatandaşlar bankaların ihtiyaç kredisi faiz oranlarını oldukça merak ediyor ve geri ödeme kolaylığı sunanları tercih ediyor. Bu noktada bankaların güncel faiz oranları ve kampanyaları en çok incelenenler arasında yer alıyor. Halkbank'tan ihtiyaç kredisi çekmek isteyenler şartların neler olduğunu merak ediyor. Günde 19 TL ödeme ile 15.000 TL ihtiyaç kredisi fırsatı öne çıkanlar arasında yer alıyor. İşte işte ihtiyaç kredisi kullanım şartları…