Haberler Galeri Ekonomi 700 bin liralık aracı 200 bine satıyorlar! Ruhsat, araç devri, noter işlemi yok! Tamamen yasa dışı...

700 bin liralık aracı 200 bine satıyorlar! Ruhsat, araç devri, noter işlemi yok! Tamamen yasa dışı...

Bazı sosyal medya sitelerinde hacizli ya da yakalamalı araçlar, resmi işlem yapılmadan satılıyor. Yüz binlerce lira değerindeki araçlar, değerinden çok daha düşük fiyatlara satılırken, bu araçları alan kişiler de alacaklılar da bu yolla mağdur ediliyor.

06.11.2020 12:17 - Son Güncelleme: 06.11.2020 12:18 BU GALERİYİ PAYLAŞ





