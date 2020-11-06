700 bin liralık aracı 200 bine satıyorlar! Ruhsat, araç devri, noter işlemi yok! Tamamen yasa dışı...
Bazı sosyal medya sitelerinde hacizli ya da yakalamalı araçlar, resmi işlem yapılmadan satılıyor. Yüz binlerce lira değerindeki araçlar, değerinden çok daha düşük fiyatlara satılırken, bu araçları alan kişiler de alacaklılar da bu yolla mağdur ediliyor.
06.11.2020 12:17
- Son Güncelleme: 06.11.2020 12:18
Hacizli olan araçlardan ümidini kesen sahipleri, aracı belgesiz olarak resmi hiçbir işlem yapmadan sosyal medya sitelerinde satışa çıkarıyor. Yüzbinlerce lira olan araçlar 20-30 bin lira gibi rakamlara satılıyor.
Bu işlem sonrasında haciz koyan taraf ve alıcı mağduriyet yaşayabiliyor. Haciz koyan taraf alacağını alamadığı gibi hacizli aracı da bulamıyor.
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