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700 bin liralık aracı 200 bine satıyorlar! Ruhsat, araç devri, noter işlemi yok! Tamamen yasa dışı...

Bazı sosyal medya sitelerinde hacizli ya da yakalamalı araçlar, resmi işlem yapılmadan satılıyor. Yüz binlerce lira değerindeki araçlar, değerinden çok daha düşük fiyatlara satılırken, bu araçları alan kişiler de alacaklılar da bu yolla mağdur ediliyor.

06.11.2020 12:17 - Son Güncelleme: 06.11.2020 12:18
700 bin liralık aracı 200 bine satıyorlar! Ruhsat, araç devri, noter işlemi yok! Tamamen yasa dışı...

Sosyal medyayı kötü amaçlar için kullananların sayıları her geçen gün artıyor. Hürriyet'in haberine göre özellikle Facebook ve Instagram'da yasa dışı olarak otomobil, kamyon, traktör, kamyonet satışları gerçekleşiyor.

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700 bin liralık aracı 200 bine satıyorlar! Ruhsat, araç devri, noter işlemi yok! Tamamen yasa dışı...

Hacizli olan araçlardan ümidini kesen sahipleri, aracı belgesiz olarak resmi hiçbir işlem yapmadan sosyal medya sitelerinde satışa çıkarıyor. Yüzbinlerce lira olan araçlar 20-30 bin lira gibi rakamlara satılıyor.

Bu işlem sonrasında haciz koyan taraf ve alıcı mağduriyet yaşayabiliyor. Haciz koyan taraf alacağını alamadığı gibi hacizli aracı da bulamıyor.

700 bin liralık aracı 200 bine satıyorlar! Ruhsat, araç devri, noter işlemi yok! Tamamen yasa dışı...

Satın alan kişi de aracı kullanacaksa herhangi polis uygulamasında yasa dışı yolla aldığı aracı bağlanabiliyor.

700 bin liralık aracı 200 bine satıyorlar! Ruhsat, araç devri, noter işlemi yok! Tamamen yasa dışı...

PARÇALIYORLAR
Hacizli araçları alan kişiler genellikle trafikte kullanmayıp parçalamaya yöneliyor. Yasa dışı şekilde parçalanan aracın parçaları hurdacılarda çıkma parça olarak satışa çıkıyor.

700 bin liralık aracı 200 bine satıyorlar! Ruhsat, araç devri, noter işlemi yok! Tamamen yasa dışı...

Başka bir yöntem de kazalı aracı olan kişiler birebir aynı marka ve modelde hacizli aracı alarak şase numaralarını değiştirip aracın komple kasasını kazalı araçla değiştiriyorlar.

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