Dev indirim sona eriyor! Tarım Kredi 8 Ocak 2023 Kooperatif marketleri aktüel ürünler kataloğu! 3 çeşit 1 adet 10.90 TL! Yemeklik, temizlik...10, 90

Tarım Kredi 2023 tarihli aktüel ürünler listesi bir süre önce belli olmuştu. Büyük kampanyadaki indirimleriyle gündeme gelen Tarım Kredi Kooperatif marketleri aktüel kataloğunda bu hafta gıda ve temizlik ürünlerinde indirim uygulandı. Özellikle 3 farklı çeşitte satılan el sabunları dikkat çekti. 1 adet 10.90 TL'ye satılıyor. İşte Tarım Kredi aktüel 8 Ocak kataloğu tam listesi