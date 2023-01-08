Dev indirim sona eriyor! Tarım Kredi 8 Ocak 2023 Kooperatif marketleri aktüel ürünler kataloğu! 3 çeşit 1 adet 10.90 TL! Yemeklik, temizlik...10, 90
Tarım Kredi'de indirim kampanyası devam ediyor! 2023 yılının güncel aktüel ürünler kataloğunu yayımlayan Tarım Kredi Kooperatif marketleri ayçiçek yağından tuvalet kağıdına, mercimekten kahvaltılık ürünlere kadar onlarca üründe indirim yaptığını duyurdu. Alışverişi çıkmaya hazırlananlar önce Tarım Kredi yeni kataloğunu inceliyor. Bugün sona erecek indirimden faydalanabilmek için son saatlere girildi. İşte Kooperatif marketleri güncel aktüel ürünler kataloğu...
08.01.2023 16:56 - Son Güncelleme: 08.01.2023 16:56
Tarım Kredi 2023 tarihli aktüel ürünler listesi bir süre önce belli olmuştu. Büyük kampanyadaki indirimleriyle gündeme gelen Tarım Kredi Kooperatif marketleri aktüel kataloğunda bu hafta gıda ve temizlik ürünlerinde indirim uygulandı. Özellikle 3 farklı çeşitte satılan el sabunları dikkat çekti. 1 adet 10.90 TL'ye satılıyor. İşte Tarım Kredi aktüel 8 Ocak kataloğu tam listesi