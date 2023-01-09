PTT'den 2 ayda 1 maaş gibi alınacak! Ev hanımlarına 4 bin 125 TL nakit destek! Birkaç gün sonra hesapta!

Türkiye'de devlet tarafından kadınlara çok fazla kalemde sosyal destek verilmektedir. Kadınlara verilen sosyal destekler arasında bulunan dul yardımı en çok kullanılan destek programıdır. Bazı şartları karşılayan kadınlar devlet tarafından verilen sosyal yardımları nakit olarak alabiliyorlar. Peki, kimler 4 bin 125 TL destek ödemesinden yararlanacak? İşte detaylar!