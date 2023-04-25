Başkan Erdoğan’dan Araba alacaklara müjde! 0.99 faizli TOGG KREDİSİ hangi bankalarda? İşte TOGG kredisi taksitleri ve hesaplama tablosu...

36 AY VADE İMKANI!

36 ay vade imkanı 800 bin TL'ye kadar olan araçlar için kullandırılırken TOGG için normalde 24 aylık vade mümkün olurken yeni duyurulan bu kredi sayesinde 1 milyon 200 bin TL'lik TOGG için de 36 ay vade yapılabilecek. Bunun için BDDK tarafından düzenleme yapılması bekleniyor.