Destek ödemesine zam müjdesi gelmişti! Bu ödemeden pek çok kişi haberdar değil! İşte başvuru koşulları
Destek ödemesi için başvurular sürüyor ve bugüne kadar milyonlarca aileye pandemi sosyal yardımı ödemesi yapıldı. Bilindiği üzere Faz 1 ve Faz 2 ödemeleriyle milyonlarca kişiye destek sağlandı. 1.000 lira olan yardım miktarı ise 1.100 liraya yükseldi. Faz 1'de vatandaşlara 2 milyon 111 bin 254 haneye 2 milyar 111 milyon 254 bin lira, Faz 2'de 2 milyon 316 bin 10 haneye 2 milyar 316 milyon 10 bin lira, Faz 3'de 2 milyon 61 bin 527 haneye 2 milyar 61 milyon 527 bin lira destek ödemesi yatırıldı. Henüz başvuru yapmamış olanlar ise koşulları merak ediyor.
Bugüne kadar dünyada milyonlarca insanın ölümüne neden olan koronavirüs salgınıyla birlikte ülkemizde vatandaşı ekonomik anlamda korumak için pek çok ekonomik tedbir alındı. Milyonlarca aileye ve çalışana çeşitli destekler aracılığıyla ödemeler yapıldı. Bu ödemelerden birisi de pandemi sosyal yardım ödemesi. Hanelere ödenen bu yardım için başvurular henüz sona ermedi. e-Devlet üzerinden halen başvurular alınmaya devam ediyor. Milyonlarca aileye verilen bu destek ödemesi alınan son kararla 1.000 TL'den 1.100 TL'ye yükseldi. Henüz başvuru yapmamış olan aileler ise detayları öğrenmek istiyor.