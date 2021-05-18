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Destek ödemesine zam müjdesi gelmişti! Bu ödemeden pek çok kişi haberdar değil! İşte başvuru koşulları

Destek ödemesi için başvurular sürüyor ve bugüne kadar milyonlarca aileye pandemi sosyal yardımı ödemesi yapıldı. Bilindiği üzere Faz 1 ve Faz 2 ödemeleriyle milyonlarca kişiye destek sağlandı. 1.000 lira olan yardım miktarı ise 1.100 liraya yükseldi. Faz 1'de vatandaşlara 2 milyon 111 bin 254 haneye 2 milyar 111 milyon 254 bin lira, Faz 2'de 2 milyon 316 bin 10 haneye 2 milyar 316 milyon 10 bin lira, Faz 3'de 2 milyon 61 bin 527 haneye 2 milyar 61 milyon 527 bin lira destek ödemesi yatırıldı. Henüz başvuru yapmamış olanlar ise koşulları merak ediyor.

18.05.2021 10:50 - Son Güncelleme: 18.05.2021 10:52
Destek ödemesine zam müjdesi gelmişti! Bu ödemeden pek çok kişi haberdar değil! İşte başvuru koşulları

Bugüne kadar dünyada milyonlarca insanın ölümüne neden olan koronavirüs salgınıyla birlikte ülkemizde vatandaşı ekonomik anlamda korumak için pek çok ekonomik tedbir alındı. Milyonlarca aileye ve çalışana çeşitli destekler aracılığıyla ödemeler yapıldı. Bu ödemelerden birisi de pandemi sosyal yardım ödemesi. Hanelere ödenen bu yardım için başvurular henüz sona ermedi. e-Devlet üzerinden halen başvurular alınmaya devam ediyor. Milyonlarca aileye verilen bu destek ödemesi alınan son kararla 1.000 TL'den 1.100 TL'ye yükseldi. Henüz başvuru yapmamış olan aileler ise detayları öğrenmek istiyor.

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Destek ödemesine zam müjdesi gelmişti! Bu ödemeden pek çok kişi haberdar değil! İşte başvuru koşulları

ÖDEMELER SÜRÜYOR

Pandemi sürecinde milyonlarca haneye ödenen 1.000 TL'lik sosyal yardım ödemeleri devam ediyor.

Destek ödemesine zam müjdesi gelmişti! Bu ödemeden pek çok kişi haberdar değil! İşte başvuru koşulları

Yeni başvurularda ödenecek miktar 1.100 TL'ye çıkartılmış oldu.

Destek ödemesine zam müjdesi gelmişti! Bu ödemeden pek çok kişi haberdar değil! İşte başvuru koşulları

e-Devlet üzerinden yapılan başvurularla vatandaşlara karşılıksız 1.100 liralık yardımlar ödeniyor.

Destek ödemesine zam müjdesi gelmişti! Bu ödemeden pek çok kişi haberdar değil! İşte başvuru koşulları

Sosyal Destek Programı Faz 1'de 2 milyon 111 bin 254 haneye 2 milyar 111 milyon 254 bin lira, Faz 2'de 2 milyon 316 bin 10 haneye 2 milyar 316 milyon 10 bin lira, Faz 3'de 2 milyon 61 bin 527 haneye 2 milyar 61 milyon 527 bin lira ödeme yapıldı.