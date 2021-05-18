Destek ödemesine zam müjdesi gelmişti! Bu ödemeden pek çok kişi haberdar değil! İşte başvuru koşulları

Destek ödemesi için başvurular sürüyor ve bugüne kadar milyonlarca aileye pandemi sosyal yardımı ödemesi yapıldı. Bilindiği üzere Faz 1 ve Faz 2 ödemeleriyle milyonlarca kişiye destek sağlandı. 1.000 lira olan yardım miktarı ise 1.100 liraya yükseldi. Faz 1'de vatandaşlara 2 milyon 111 bin 254 haneye 2 milyar 111 milyon 254 bin lira, Faz 2'de 2 milyon 316 bin 10 haneye 2 milyar 316 milyon 10 bin lira, Faz 3'de 2 milyon 61 bin 527 haneye 2 milyar 61 milyon 527 bin lira destek ödemesi yatırıldı. Henüz başvuru yapmamış olanlar ise koşulları merak ediyor.

18.05.2021 10:50 - Son Güncelleme: 18.05.2021 10:52 BU GALERİYİ PAYLAŞ





