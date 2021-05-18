3.000 - 5.000 TL hibe desteği nasıl alınır? Kimler esnaf hibe desteği alabilir? İşte 5.000 TL alacak meslekler!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün akşam gerçekleştirilen Kabine toplantısının ardından esnafa bir dizi müjde açıkladı. Bu kapsamda 1 milyon 384 binden fazla esnaf ve sanatkarza iki ayrı grup halinde 4 milyar 622 milyon liralık hibe desteği sağlanacak. Her iki gruba ayrı ayrı 3'er bin ve 5'er bin TL hibe desteği verilecek.