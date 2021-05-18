3.000 - 5.000 TL hibe desteği nasıl alınır? Kimler esnaf hibe desteği alabilir? İşte 5.000 TL alacak meslekler!
Pandemi döneminde zorluk yaşayan esnaflara binlerce lira hibe desteği müjdesi geldi. Başkan Erdoğan kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamada; bazı esnaflara 5.000 TL, bazı esnaflara da 3.000 TL yardım verileceğini açıkladı. Mesleğe göre bu yardım miktarı değişecek. Peki kimler esnaf hibe desteği alabilir? İşte detaylar!
Esnaf hibe desteği nasıl alınır? Esnaflara 3 bin ve 5 bin TL arasında değişen miktarda ödeme yapılacak. Tam kapanmada dükkanlarını kapatmak zorunda kalan esnaflar bu yardımlarla rahat bir nefes almış olacak. Başkan Erdoğan açıklamasında bazı esnaflara 3.000 bazılarına da 5.000 TL ödeneceğini duyurdu. Peki esnaf hibe desteği nasıl alınır? Kimler hibe desteği alabilir?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün akşam gerçekleştirilen Kabine toplantısının ardından esnafa bir dizi müjde açıkladı. Bu kapsamda 1 milyon 384 binden fazla esnaf ve sanatkarza iki ayrı grup halinde 4 milyar 622 milyon liralık hibe desteği sağlanacak. Her iki gruba ayrı ayrı 3'er bin ve 5'er bin TL hibe desteği verilecek.
5.000 TL DESTEK ALACAK İŞLETMELER
Esnaf ve sanatkarlara yönelik destek paketinde birinci grupta kahvehane, kafe, çay bahçesi gibi yerler ile okul ve personel servisleri, düğün salonları, öğrenci yurtları, kantinler, kırtasiyeler, internet kafeler, hamamlar, lunaparklar gibi işletmeler yer alıyor. Sayıları toplamda 235 bine ulaşan bu işletmelere bir defaya mahsus 5 bin liralık hibe ödemesi yapılacak.
3.000 TL DESTEK ALACAK İŞLETMELER
İkinci grupta ise bakım, onarım, tamirat, kaporta işleri ile uğraşanlar, seyyar satıcılar, sıhhi tesisatçılar, hırdavatçılar, müzisyenler, oto yıkamacıları, kuru temizlemeciler, oyuncak, kozmetik ve hediyelik eşya satıcıları, camcılar, çilingirler, bakırcılar, kalaycılar, ayakkabıcılar, konfeksiyoncular, tuhafiyeciler, zücaciyeler, kurs işletmecileri yer alıyor. Bu gruba daha önceki desteklerden yararlanan lokantalar, pastaneler, dondurmacılar, terziler, berberler, taksici, minibüsçü, otobüsçü ve pazarcılar da dahil. 1 milyon 150 bini aşkın işletmeyi kapsayan vatandaşlara bir defaya mahsus 3 bin lira hibe ödemesi yapılacak.