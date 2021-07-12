Dert tasa yok derhal hesaba yatıyor! 30.000-40.000-50.000 TL'yi saniyeler içerisinde çekebilirsiniz! Başvuru için hemen...

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Kurban Bayramı öncesinde acil nakit ihtiyacı olan binlerce vatandaş için bankalar yeni fırsatlarını duyurdu. Tatil yapacak ya da çeşitli ihtiyaçlarında kullanmak üzere para ihtiyacı duyanlara teklifler sunulurken faiz oranları da merak konusu oldu. Bayramdan hemen önce parasını almak isteyenler ise bankaların mobil uygulamalarından, internet sitelerinden başvurusunu yapıyor ve kredinin onaylanması durumunda paralarını direkt ATM'den çekebiliyor. Bu ay pek çok tüketiciye bayram öncesi nakit ihtiyaçlarını karşılaması için çeşitli teklifler sunuldu. Bayram kredisinde avantajlar başladı ve bankaların sunduğu fırsatlar tüketicilerin gündeminde.

12.07.2021 16:26 - Son Güncelleme: 12.07.2021 16:26 BU GALERİYİ PAYLAŞ





