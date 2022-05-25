Derman olacak son dakika faiz müjdesi! 26 Mayıs Halkbank, Denizbank, Garanti BBVA, Ziraat ihtiyaç, taşıt kredi faiz oranları değişti! Benzer teklif başka yerde yok!

Bankaların Mayıs sonu kredi faiz oranları tek tek değişti. Birçok ihtiyacını karşılamak ya da ev-araba almak üzere bankaların kredi faiz oranlarını öğrenmek için araştırma yapıyor. Bu doğrultuda da bankalar en uygun fırsat ve kampanyalarını internet sitelerini aracılığıyla müşterilerine duyuruyor. Mayıs ayının ortalarında bankaların taşıt, konut ve ihtiyaç kredi faiz oranları değişti. Merkez Bankası faiz kararının gündemde yer alması sebebiyle faiz oranları da merak edildi. İşte en uygun kredi faiz oranları haberimizde yer alıyor...