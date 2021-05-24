Derman olacak kampanyalar! Kredide ay sonu indirimleri bitmek üzere! 24 Mayıs ihtiyaç-taşıt-konut kredi faiz oranları

Mayıs ayı sonu kredi faiz oranları merak edilirken bu ay sunulan fırsatların çoğu devam ediyor. Bankaların mayıs sonu taşıt, konut ve ihtiyaç kredi faiz oranlarında değişiklik görülüyor. Çeşitli ihtiyaçlarını karşılamak ya da ev-araba almak üzere bankaların kredi faiz oranlarını öğrenmek için araştırma yapıyor. Bu doğrultuda da bankalar en uygun fırsat ve kampanyalarını internet sitelerini aracılığıyla müşterilerine duyuruyor. En uygun teklifi değerlendirmek isteyen vatandaşlar ise kendisine uyan en makul fırsatı değerlendirmek adına son fırsatları merak ediyor. Bankaların son teklif ve kampanyalarını yazımızda detaylı bir şekilde bulunuyor.

24.05.2021 07:45 - Son Güncelleme: 24.05.2021 07:46 BU GALERİYİ PAYLAŞ





