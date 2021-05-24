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Derman olacak kampanyalar! Kredide ay sonu indirimleri bitmek üzere! 24 Mayıs ihtiyaç-taşıt-konut kredi faiz oranları

Mayıs ayı sonu kredi faiz oranları merak edilirken bu ay sunulan fırsatların çoğu devam ediyor. Bankaların mayıs sonu taşıt, konut ve ihtiyaç kredi faiz oranlarında değişiklik görülüyor. Çeşitli ihtiyaçlarını karşılamak ya da ev-araba almak üzere bankaların kredi faiz oranlarını öğrenmek için araştırma yapıyor. Bu doğrultuda da bankalar en uygun fırsat ve kampanyalarını internet sitelerini aracılığıyla müşterilerine duyuruyor. En uygun teklifi değerlendirmek isteyen vatandaşlar ise kendisine uyan en makul fırsatı değerlendirmek adına son fırsatları merak ediyor. Bankaların son teklif ve kampanyalarını yazımızda detaylı bir şekilde bulunuyor.

24.05.2021 07:45 - Son Güncelleme: 24.05.2021 07:46
Derman olacak kampanya başladı! Kredide ay sonu indirimleri bitiyor! 24 Mayıs ihtiyaç-taşıt-konut kredi faiz oranları

Derman olacak kampanyalar! Kredide ay sonu indirimleri bitmek üzere! 24 Mayıs ihtiyaç-taşıt-konut kredi faiz oranları meak ediliyor. Kamu bankaları ve özel bankalar ihtiyaç, taşıt ve konut kredi faiz oranlarını değiştiriyor. Güncel durum ise internet siteleri üzerinden rahatlıkla hesaplanabiliyor. Eğitimden evliliğe, beyaz eşyadan mobilyaya ihtiyaç kredisi faiz oranları araştırılırken aynı zamanda ev ya da araba alma düşüncesi olanlar taşıt ve konut kredisi faiz oranlarını mercek altına aldı. Ev alımları için Vakıfbank'ta konut kredisi faiz oranı 1.32 olarak görülüyor. Bu bağlamda merak edenler için yazımızda en uygun teklifi veren banka ve ihtiyaç, konut, taşıt kredi faiz oranlarını paylaşıyoruz.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Derman olacak kampanya başladı! Kredide ay sonu indirimleri bitiyor! 24 Mayıs ihtiyaç-taşıt-konut kredi faiz oranları

HALKBANK

İhtiyaç kredisi: 1,54
Taşıt kredisi: 1,54
Konut kredisi: 1,38

Derman olacak kampanya başladı! Kredide ay sonu indirimleri bitiyor! 24 Mayıs ihtiyaç-taşıt-konut kredi faiz oranları

FİBABANKA

İhtiyaç kredisi: 1.59'dan başlıyor. Miktara ve vadeye göre 1.72'ye kadar çıkıyor.
Taşıt kredisi:1,78
Konut kredisi: 1,74

Derman olacak kampanya başladı! Kredide ay sonu indirimleri bitiyor! 24 Mayıs ihtiyaç-taşıt-konut kredi faiz oranları

DENİZBANK

İhtiyaç kredisi: 2,33
Taşıt kredisi: 1,74
Mortgage ev kredisi: %1.58

Derman olacak kampanya başladı! Kredide ay sonu indirimleri bitiyor! 24 Mayıs ihtiyaç-taşıt-konut kredi faiz oranları

TEB

İhtiyaç kredisi: 1,60
Taşıt kredisi: 1,75
Konut kredisi: 2,00