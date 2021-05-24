Altın fiyatları tahtına oturdu! Bir gecede pik yaptı dengeler değişti! Altın almayanlar bin pişman! 24 Mayıs gram altın, çeyrek altın ve cumhuriyet altını kaç TL?
Altın bir gecede pik yaptı dengeler değişti! Altın alacaklar başını duvara vururken yatırımını altından yana kullananlar ise derin bir soluk aldı. Emin liman olarak öğrenilen altın, son zamanlarda ise yükselerek devam ediyor. Uzun vadeli yatırım yapacakları yarı yolda vazgeçmeyen altın, yalnızca bir sene içerisinde büyük bir başkalaşım yaşayarak yanına kar kalıyor. Yatırım olarak tercihini altından yana kullanan vatandaşlar tarafından altın piyasası yakından takip edilmeye devam ediyor. Geçtiğimiz haftayı anlık olarak yükseliş ile kapatan altın fiyatları haftanın ilk gününde araştırılmaya başlandı. Peki 24 Mayıs gram altın, çeyrek altın ve cumhuriyet altını kaç TL?
Bir gecede pik yaptı dengeler değişti! Altın almayanlar bin pişman! Haftanın ilk gününde altın fiyatlarındaki son durum vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Geçtiğimiz hafta boyu sürekli yükselişte olan gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve tam altın fiyatları 24 Mayıs Pazartesi gününde de anlık olarak değişim göstermeye devam ediyor. 509 TL ile olarak haftayı kapatan altın fiyatlarının daha fazla yükseliş gösterip, göstermeyeceği ise ayrı bir merak konusu oldu. Peki 24 Mayıs Pazartesi gram gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve tam altın kaç TL?