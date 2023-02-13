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Haberler Ekonomi Depremin yaşandığı 10 ilde EYT'lilere ek süre! Borçlanma ve ihyada tarih uzatıldı: Ne zamana kadar ödeme yapılacak?

Depremin yaşandığı 10 ilde EYT'lilere ek süre! Borçlanma ve ihyada tarih uzatıldı: Ne zamana kadar ödeme yapılacak?

Deprem bölgesindeki vatandaşlar için her imkan seferber edilirken, pek çok kolaylık da sağlanıyor. Bunlardan biri de EYT'liler için. 10 ildeki vatandaşlardan borçlanma ve ihya başvurusunda bulunanlara ek süre verildi. Peki kimler nasıl yararlanacak? Ödeme tutarlarında bir değişiklik olacak mı? Takvim.com.tr Emeklilikte Yaşa Takılanların merak ettiği soruları yanıtladı.

Çığıl Ön Yener
takvim.com.tr
Özel haber
13.02.2023 23:27 - Son Güncelleme: 13.02.2023 23:32
Depremin yaşandığı 10 ilde EYT’lilere ek süre! Borçlanma ve ihyada tarih uzatıldı: Ne zamana kadar ödeme yapılacak?

10 ilimizi vuran asrın felaketinin ardından, devlet-millet el ele yaraları sarmaya çalışıyor.

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Depremin yaşandığı 10 ilde EYT’lilere ek süre! Borçlanma ve ihyada tarih uzatıldı: Ne zamana kadar ödeme yapılacak?

Depremden etkilenen iller için herkes seferber olurken, pek çok destek de devreye alınıyor.

Depremin yaşandığı 10 ilde EYT’lilere ek süre! Borçlanma ve ihyada tarih uzatıldı: Ne zamana kadar ödeme yapılacak?

Nakdi desteklerin yanı sıra vergi, prim ve kredi gibi borçlara erteleme, ödeme kolaylıkları söz konusu. Bir imkan da EYT'lilere yönelik...

Depremin yaşandığı 10 ilde EYT’lilere ek süre! Borçlanma ve ihyada tarih uzatıldı: Ne zamana kadar ödeme yapılacak?

Emeklilikte yaşa takılanlara yönelik düzenlemeden yararlanmak isteyen çok sayıda vatandaş borçlanma ve ihya için Sosyal Güvenlik Kurumu'na koşmuştu.

Depremin yaşandığı 10 ilde EYT’lilere ek süre! Borçlanma ve ihyada tarih uzatıldı: Ne zamana kadar ödeme yapılacak?

Başvuruların büyük bölümü de asgari ücret artışından etkilenmemek için Aralık ayında yapılmıştı. SGK'da bu vatandaşlara Ocak ayından itibaren tebligatları yollamaya başlamıştı.

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