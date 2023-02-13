Depremin yaşandığı 10 ilde EYT'lilere ek süre! Borçlanma ve ihyada tarih uzatıldı: Ne zamana kadar ödeme yapılacak?
Deprem bölgesindeki vatandaşlar için her imkan seferber edilirken, pek çok kolaylık da sağlanıyor. Bunlardan biri de EYT'liler için. 10 ildeki vatandaşlardan borçlanma ve ihya başvurusunda bulunanlara ek süre verildi. Peki kimler nasıl yararlanacak? Ödeme tutarlarında bir değişiklik olacak mı? Takvim.com.tr Emeklilikte Yaşa Takılanların merak ettiği soruları yanıtladı.
13.02.2023 23:27 - Son Güncelleme: 13.02.2023 23:32
Nakdi desteklerin yanı sıra vergi, prim ve kredi gibi borçlara erteleme, ödeme kolaylıkları söz konusu. Bir imkan da EYT'lilere yönelik...
Emeklilikte yaşa takılanlara yönelik düzenlemeden yararlanmak isteyen çok sayıda vatandaş borçlanma ve ihya için Sosyal Güvenlik Kurumu'na koşmuştu.