SGK-SSK, Bağkur YATTI MI? İşçi emekli maaşları ne zaman ödenecek? 4C Emekli Sandığı maaşları erken yatacak mı? Şubat ayı 4A-4B-4C MAAŞ TAKVİMİ 2023!

"Yaşanan deprem felaketi sebebiyle şubat ödeme dönemi için olmak üzere; 4/A (SSK) sigortalıları için 17-26 Şubat 2023 tarihleri arasında ödenecek gelir ve aylıklar 14-15-16 Şubat 2023, 4/B (Bağ-Kur) sigortalıları için 25-28 Şubat 2023 tarihleri arası ödenecek gelir ve aylıklar 16 ve 17 Şubat 2023 tarihleri arasında ödenecektir.