EYT’de SEZON FİNALİ ertelendi! O illere ek süre! 4.640, 4890, 3600 primle EMEKLİLİK dökümü! SGK, Bağ-Kur’luya staj, doğum, askerlik borçlanması...

Karar ne anlama geliyor? 2023 yılı gelmeden başvuranlar da yararlanacak mı? Ödenecek tutar artacak mı?

Borçlanma ve ihya için son ödeme tarihi 6 Şubat ve sonrasında olanlar, 'başvuru tarihine göre hesaplanan tutarı' 31 Ağustos'a kadar ödeyebilecek. Ödenecek tutarda bir artış olmayacak. 1 Ocak'tan önce başvuru yapmış olanlar brüt 6 bin 471 liralık asgari ücret üzerinden borçlanma ve ihya ödemesini yapabilecek. 1 günlük doğum ve askerlik borçlanması için günlük en az 69,02, 1 aylık borçlanma için de 2 bin 70 lira 72 kuruş verilecek.