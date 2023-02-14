EYT'de SEZON FİNALİ ertelendi! O illere ek süre! 4.640, 4890, 3600 primle EMEKLİLİK dökümü! SGK, Bağ-Kur'luya staj, doğum, askerlik borçlanması...
EYT meclise ne zaman gelecek sorusu en sık aratılanlar arasında yerini aldı. Deprem bölgesindeki vatandaşlar için her imkan seferber edilirken, pek çok kolaylık da sağlanıyor. Bunlardan biri de EYT'liler için. 10 ildeki vatandaşlardan borçlanma ve ihya başvurusunda bulunanlara ek süre verildi. EYT (Emeklilikte Yaşa Takılanlar) düzenlemesinin 7 Şubat Salı günü Meclis Genel Kurulu'nda konuşulması bekleniyordu. EYT'de son duruma ilişkin açıklama AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş'tan geldi. Peki, EYT meclise ne zaman gelecek? EYT son dakika gelişmeleri neler? İşte 3600 günden emeklilik ve tüm merak edilenler...
EYT son dakika haberleri hakkında araştırmalar hızlandı. Türkiye'de yaşanan deprem felaketi sonrası birçok konuda kolaylık sağlanmaya başlandı. Nakdi desteklerin yanı sıra vergi, prim ve kredi gibi borçlara erteleme, ödeme kolaylıkları söz konusu haline geldi. Peki, EYT 3600 günden emeklilik şartları neler? EYT meclise geldi mi? İşte EYT son dakika gelişmeleri...
BORÇLANMA VE İHYA
Emeklilikte yaşa takılanlara yönelik düzenlemeden yararlanmak isteyen çok sayıda vatandaş borçlanma ve ihya için Sosyal Güvenlik Kurumu'na koşmuştu. Başvuruların büyük bölümü de asgari ücret artışından etkilenmemek için Aralık ayında yapılmıştı. SGK'da bu vatandaşlara Ocak ayından itibaren tebligatları yollamaya başlamıştı.Başvurunun yanmaması ve zamsız ödeme yapmak zorunda kalmamak için borçlanmayı tebliğden itibaren 1 ay, ihyayı da 3 ay içinde ödemek gerekiyordu.
6.5 AY EK SÜRE
Yaşanan deprem felaketinin ardından Sosyal Güvenlik Kurumu, önemli bir karar aldı. Deprem tarihi itibarıyla Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa illerinde ikamet eden veya çalışan sigortalılardan borçlanma ve ihya başvurusunda bulunanlara ek süre tanındı. Buna göre, son ödeme tarihi 6 Şubat ila 31 Ağustos tarihleri arasında olan borçlanma ve ihya borçları için son ödeme tarihi 31 Ağustos olarak dikkate alınacak.
Karar ne anlama geliyor? 2023 yılı gelmeden başvuranlar da yararlanacak mı? Ödenecek tutar artacak mı?
Borçlanma ve ihya için son ödeme tarihi 6 Şubat ve sonrasında olanlar, 'başvuru tarihine göre hesaplanan tutarı' 31 Ağustos'a kadar ödeyebilecek. Ödenecek tutarda bir artış olmayacak. 1 Ocak'tan önce başvuru yapmış olanlar brüt 6 bin 471 liralık asgari ücret üzerinden borçlanma ve ihya ödemesini yapabilecek. 1 günlük doğum ve askerlik borçlanması için günlük en az 69,02, 1 aylık borçlanma için de 2 bin 70 lira 72 kuruş verilecek.