Deprem sonrası vatandaşlar bu soruya yanıt arıyor: Eviniz riskli mi, neler yapmanız gerekiyor?
Elazığ depremiyle birlikte Türkiye bir kez daha acı gerçekle yüzleşti. Gerçek tehlikenin deprem değil de sağlıksız yapılar olduğu gerçeği gözler önüne serildi. Peki vatandaşlar evinin risk taşıyıp taşımadığını nasıl anlayabilir? Riskli bir evde oturan vatandaşlar ne yapabilir? İşte depremin ardından vatandaşların akıllarındaki o sorulara yanıt...
29.01.2020 09:55
- Son Güncelleme: 29.01.2020 09:58
Elazığ'da yaşanan depremin acısı tüm Türkiye'ye yayıldı. Bir kez daha deprem ülkesinde yaşadığımız gerçeğiyle yüzleştik.
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