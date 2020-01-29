Deprem sonrası vatandaşlar bu soruya yanıt arıyor: Eviniz riskli mi, neler yapmanız gerekiyor?

Uzmanlar Türkiye için riskli olanın deprem değil binalar olduğunun altını çiziyor. Hürriyet'in haberine göre kamu yetkililerinin verdiği bilgiye göre ülke genelinde 6.7 milyon riskli yapı var. Tüm bu yapıların en iyi ihtimalle 20 yılda yenilenmesi bekleniyor. Ama deprem bizi beklemiyor.