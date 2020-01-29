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Deprem sonrası vatandaşlar bu soruya yanıt arıyor: Eviniz riskli mi, neler yapmanız gerekiyor?

Elazığ depremiyle birlikte Türkiye bir kez daha acı gerçekle yüzleşti. Gerçek tehlikenin deprem değil de sağlıksız yapılar olduğu gerçeği gözler önüne serildi. Peki vatandaşlar evinin risk taşıyıp taşımadığını nasıl anlayabilir? Riskli bir evde oturan vatandaşlar ne yapabilir? İşte depremin ardından vatandaşların akıllarındaki o sorulara yanıt...

29.01.2020 09:55 - Son Güncelleme: 29.01.2020 09:58
Deprem sonrası vatandaşlar bu soruya yanıt arıyor: Eviniz riskli mi, neler yapmanız gerekiyor?

Elazığ'da yaşanan depremin acısı tüm Türkiye'ye yayıldı. Bir kez daha deprem ülkesinde yaşadığımız gerçeğiyle yüzleştik.

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Deprem sonrası vatandaşlar bu soruya yanıt arıyor: Eviniz riskli mi, neler yapmanız gerekiyor?

Uzmanlar Türkiye için riskli olanın deprem değil binalar olduğunun altını çiziyor. Hürriyet'in haberine göre kamu yetkililerinin verdiği bilgiye göre ülke genelinde 6.7 milyon riskli yapı var. Tüm bu yapıların en iyi ihtimalle 20 yılda yenilenmesi bekleniyor. Ama deprem bizi beklemiyor.

Deprem sonrası vatandaşlar bu soruya yanıt arıyor: Eviniz riskli mi, neler yapmanız gerekiyor?

Peki evinin riskli olmasından endişe duyan vatandaş ne yapacak? Evine riskli yapı tespiti yapılanlar evini nasıl yenileyebilecek. İşte adım adım yol haritası...

Deprem sonrası vatandaşlar bu soruya yanıt arıyor: Eviniz riskli mi, neler yapmanız gerekiyor?

1-Evinizde bu belirtiler varsa beklemeyin!
Bina 1999 yılında önce yapıldıysa
Bina projesiz ve ruhsatsız yapıldıysa
İnşaatta hazır beton kullanılmadıysa

Deprem sonrası vatandaşlar bu soruya yanıt arıyor: Eviniz riskli mi, neler yapmanız gerekiyor?

Binadan daha önce alınmış karot beton dayanımı C1O altındaysa
Bina kolon ve kirişlerinde çatlaklıklar varsa

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