Bakanlık Elazığ'daki 6.8'lik deprem sonrası harekete geçti! Depremzedeler bu evlere yerleşecek

Elazığ'da cuma günü saat 20.55'te meydana gelen ve merkez üssü Sivrice ilçesi olan ve 41 kişinin hayatını kaybettiği 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor. Devletin tüm kurumları seferber edilerek, depremzedelerin yaralarının sarılması amacıyla hummalı bir çalışma yapılıyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu başta olmak üzere birçok kurum ve kuruluş temsilcisi çalışma yürütüyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 3.850 konutun yapımına başladı. Depremzeler için yapılacak konutlarda yatay mimari ön planda olacak. İşte yapılacak o konutlar...

29.01.2020 10:15 - Son Güncelleme: 29.01.2020 10:17 BU GALERİYİ PAYLAŞ





