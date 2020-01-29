Bakanlık Elazığ'daki 6.8'lik deprem sonrası harekete geçti! Depremzedeler bu evlere yerleşecek
Elazığ'da cuma günü saat 20.55'te meydana gelen ve merkez üssü Sivrice ilçesi olan ve 41 kişinin hayatını kaybettiği 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor. Devletin tüm kurumları seferber edilerek, depremzedelerin yaralarının sarılması amacıyla hummalı bir çalışma yapılıyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu başta olmak üzere birçok kurum ve kuruluş temsilcisi çalışma yürütüyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 3.850 konutun yapımına başladı. Depremzeler için yapılacak konutlarda yatay mimari ön planda olacak. İşte yapılacak o konutlar...
Depremin yaralarını sarmak için çalışmalar tüm hızıyla sürüyor.
Hem yıkılan binamız hem de etrafındaki binaların ağır hasarlı olduğu görüldü. Orta hasarlı binaları da riskli alan kapsamına alıyoruz. Riskli alanda yeni yapacağımız çalışmaların projelerini arkadaşlarımız hazırlıyoruz. 10 bin 242 metrekarelik alanda 10 blokta toplam 200 daire yapacağız. Mustafa Paşa alanında ise irtibat ofisimiz var. Vatandaşımız bu irtibat ofisine gelip, her türlü bilgiyi alabilirler.
Mustafa Paşa Mahallesi'ndeki alanda çalışmalarımızı başlattık. Bu alanda 86 binamız var. Binaların risk durumu 2 gün içinde tamamlanacak. 19 bin metrekarelik alanda 300 proje yapıyoruz. Projelerimiz 5 katı geçmeyecek şekilde olacak. Yemişkent'te toplamda 10 bin konutluk yeni uydu kent inşasını gerçekleştireceğiz. Burada yapacağımız konutlar zemin artı 3'ü geçmeyecek. Sivrice ilçesinde kurulacak konteyner kent için yer çalışması yaptık.