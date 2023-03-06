5000 prim + 20-25 yıl + 99 ö. sigortalılar EYT kilidini kırdı! EYT'liye basamak basamak emeklilik! e-Devlet Başvuru sonuçları açıklanıyor! İlk maaş, tazminat...
EYT yasası ile milyonlarca kişi emekliliğine adım adım kavuşuyor. Şartları tamamlayanlar bu ay, eksik süreleri olanlar ise tamamladıklarında düzenleme kapsamında emekli olma hakkına sahip olacak. e-Devlet'ten 7/24 başvurular alınmaya devam ediliyor. Peki, ilk maaşlar ne zaman? Kimler EYT kapsamına alındı? İşte merak edilenler...
06.03.2023 09:11 - Son Güncelleme: 06.03.2023 09:11
EYT düzenlemesi ile 2.2 milyon kişinin emeklilik yolu açıldı. 8 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olan ve prim, yıl şartını tamamlayanlar için e-Devlet'ten başvuru kapısı açıldı. E-Devlet kolaylığı nedeniyle emeklilik başvuruları hafta sonu da yapılırken, SGK mürdürlükleri de mesai yapıyor. EYT kapsamında emeklilik müracaatları için adım adım işlemlere haberimizde yer verdik. Peki, EYT'liler ilk maaşı ne zaman alacak? EYT başvuru sonucu ne zaman sonuçlanır? Çalışanların EYT başvurusu nasıl yapılır? İşte tüm merak edilenler haberimizde...
Milyonlarca kişi EYT düzenlemesiyle muradına erdi. 8 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olan ve borçlanmayla başlangıcını bu tarihe çekenlerden prim ve yıl şartını tamamlayanlara emeklilik yolu açıldı.