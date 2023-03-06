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Haberler Ekonomi 5000 prim + 20-25 yıl + 99 ö. sigortalılar EYT kilidini kırdı! EYT'liye basamak basamak emeklilik! e-Devlet Başvuru sonuçları açıklanıyor! İlk maaş, tazminat...

5000 prim + 20-25 yıl + 99 ö. sigortalılar EYT kilidini kırdı! EYT'liye basamak basamak emeklilik! e-Devlet Başvuru sonuçları açıklanıyor! İlk maaş, tazminat...

EYT yasası ile milyonlarca kişi emekliliğine adım adım kavuşuyor. Şartları tamamlayanlar bu ay, eksik süreleri olanlar ise tamamladıklarında düzenleme kapsamında emekli olma hakkına sahip olacak. e-Devlet'ten 7/24 başvurular alınmaya devam ediliyor. Peki, ilk maaşlar ne zaman? Kimler EYT kapsamına alındı? İşte merak edilenler...

takvim.com.tr
06.03.2023 09:11 - Son Güncelleme: 06.03.2023 09:11
EYT’liye basamak basamak emeklilik! 5000 prim + 20-25 yıl + 99 ö. sigortalılar EYT kilidini kırdı! e-Devlet Başvuru sonuçları açıklanıyor! İlk maaş, tazminat...

EYT düzenlemesi ile 2.2 milyon kişinin emeklilik yolu açıldı. 8 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olan ve prim, yıl şartını tamamlayanlar için e-Devlet'ten başvuru kapısı açıldı. E-Devlet kolaylığı nedeniyle emeklilik başvuruları hafta sonu da yapılırken, SGK mürdürlükleri de mesai yapıyor. EYT kapsamında emeklilik müracaatları için adım adım işlemlere haberimizde yer verdik. Peki, EYT'liler ilk maaşı ne zaman alacak? EYT başvuru sonucu ne zaman sonuçlanır? Çalışanların EYT başvurusu nasıl yapılır? İşte tüm merak edilenler haberimizde...

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EYT’liye basamak basamak emeklilik! 5000 prim + 20-25 yıl + 99 ö. sigortalılar EYT kilidini kırdı! e-Devlet Başvuru sonuçları açıklanıyor! İlk maaş, tazminat...

Milyonlarca kişi EYT düzenlemesiyle muradına erdi. 8 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olan ve borçlanmayla başlangıcını bu tarihe çekenlerden prim ve yıl şartını tamamlayanlara emeklilik yolu açıldı.

EYT’liye basamak basamak emeklilik! 5000 prim + 20-25 yıl + 99 ö. sigortalılar EYT kilidini kırdı! e-Devlet Başvuru sonuçları açıklanıyor! İlk maaş, tazminat...

Şartları tamamlayanlar bu ay, eksik süreleri olanlar ise tamamladıklarında düzenleme kapsamında emekli olabilecek.

EYT’liye basamak basamak emeklilik! 5000 prim + 20-25 yıl + 99 ö. sigortalılar EYT kilidini kırdı! e-Devlet Başvuru sonuçları açıklanıyor! İlk maaş, tazminat...

Böylece ilk etapta prim ve yılını tamamlamış 2 milyon 250 bin kişi yaş şartı olmadan emeklilik hakkına kavuşacak.

EYT’liye basamak basamak emeklilik! 5000 prim + 20-25 yıl + 99 ö. sigortalılar EYT kilidini kırdı! e-Devlet Başvuru sonuçları açıklanıyor! İlk maaş, tazminat...

Primi ve yılı eksik olanlar ise tamamladıkları tarihte başvurarak yine yaş şartı olmadan emekli olabilecekler.

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